國道北上新營交流道前兩車相撞翻覆 車頭全毀1駕駛OHCA

國道北上288.公里北上靠近新營交流道前，下午4點27分發生兩台自小客車相撞車禍，其中一輛車頭嚴重毀損，駕駛受困車內明顯OHCA，消防救護人員在5點左右將傷者脫困，一路CPR並由救護車送到醫院急救，另一名駕駛只有輕傷，肇事原因由國道警察調查中。

台南市消防局據報新營區國道北上288.9公里處車禍，現場有3名患者，派遣麻豆、下營、官田共5車11消防人員趕往，現場發現一名患者受困車內明顯OHCA，另一名輕傷，約5時許患者脫困，連同輕傷患都由救護車送往柳營奇美醫院急救。