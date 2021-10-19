國道橫越3線道要下交流道 小客車遭聯結車撞引連環車禍

臉書社群八卦村民貼了一段影片，畫面中可以看到國道1號湖口路段，有1自小客貨車由內車道變換至外側道下交流道時，遭外側車道1部半聯結車碰撞後打轉失控衝進內側車道，計程車見狀煞車，但後方自小客貨車因煞車不及追撞該計程車而肇事，所幸無人受傷。

國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊今天表示，近日臉書八卦村影片中，國道1號南向83.5公里，有1輛原行駛在內車道的自小客貨車，行經南向湖口交流道路段時，逕自從內車道橫越3線道至外側車道要下交流道，遭外側車道1部半聯結車碰撞後打轉失控衝回內車道，內車道1部計程車見狀煞車，然後方1部自小客貨車因煞車不及，追撞前方計程車，所幸未造成人員受傷。

警察大隊楊梅分隊指出，在國道偶有發生駕駛人看見高速公路出口匝道驟然變換車道要下交流道，導致經常發生自撞或遭他車追撞事故發生，呼籲駕駛人要下交流道時，因行駛外車道再循減速車道下交流道，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。