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布袋港遊艇燒毀沉入海底 海巡布攔油索防海洋汙染

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣政府興建的布袋遊艇港，以BOT、ROT委託台灣公主遊艇公司經營，更名「公主布袋國際遊艇港」，開幕3年多，中午首次發生出租碼頭「金大駕1號」遊艇火警燒毀，沈入海底，為避免漏油汙染海洋，海巡官兵布攔油索，啟動海汙應變。

消防局中午1點15分獲報，布袋港遊艇港碼頭，有艘遊艇起火燃燒，消防車及大批隊員到場搶救，無人員受困，下午1點40分撲滅，消防局調查，金大駕1號遊艇造價千萬，管理單位台灣公主遊艇公司。

消防局搶救，初期出水控制火勢與降溫，阻絕火勢擴大情況，再利用化學泡沫將船艇覆蓋阻絕燃燒，將火勢熄滅後進行殘火處理，將火勢完全撲滅。

主管機關縣府文化觀光局訪談公主遊艇公司主管調查，疑技師維修發電機不慎，發生船艙起火，連繫消防局滅火，遊艇向保險公司辦保險，船主是北部人，遊艇租用遊艇港碼頭停泊，遊艇因船艙破損沈入海底，海巡單位在船四周海面布攔油索，避免油汙外露，環保局派員到場採樣，這起事件造成浮動碼頭毀損部分，公主遊艇公司將依法向船主追究求償。

「金大駕」遊艇有臉書專頁，貼有駕船者及乘客們到澎湖、東吉島海上旅遊圖文；公主遊艇公司人員說，遊艇價位根據品牌、大小、市場佔有、製造年份等綜合估價，遊艇船籍航港局登記管理。

上個月，海巡署第四岸巡隊才協同嘉縣府、海保署、海巡署艦隊分署第十三海巡隊及嘉縣救難協會公部門及民間團體，在遊艇港辦理海洋油汙染應變及區域搜救能力演練，豈料，下午就發生遊艇火警。

金大駕1號遊艇火警船艙破損，沈入海底，海巡單位在船四周海面布攔油索，避免油汙外露，環保局派員到場採樣。記者魯永明／翻攝
金大駕1號遊艇火警船艙破損，沈入海底，海巡單位在船四周海面布攔油索，避免油汙外露，環保局派員到場採樣。記者魯永明／翻攝
金大駕1號遊艇火警船艙破損，沈入海底，海巡單位在船四周海面布攔油索，避免油汙外露，環保局派員到場採樣。記者魯永明／翻攝
金大駕1號遊艇火警船艙破損，沈入海底，海巡單位在船四周海面布攔油索，避免油汙外露，環保局派員到場採樣。記者魯永明／翻攝
「金大駕」遊艇有臉書專頁，貼有駕船者及乘客們到澎湖、東吉島海上旅遊圖文。記者魯永明／翻攝
「金大駕」遊艇有臉書專頁，貼有駕船者及乘客們到澎湖、東吉島海上旅遊圖文。記者魯永明／翻攝

遊艇 海巡署 碼頭 漏油

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