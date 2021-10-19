擱淺吉貝貨輪尚存百公噸燃油 明視風浪狀況拖離
巴拿馬籍貨輪「FORTUNE（信燕輪）」17日在澎湖吉貝北方5浬處失去動力，船上14名船員順利由黑鷹直升機吊掛獲救，「信燕輪」則擱淺在吉貝北方淺灘，由於船上還有約130公噸燃油，加上海況不佳，在地人擔心若不盡速拖帶，風浪恐拉扯船身致燃油洩漏。今航港局召開應變會議，所幸信燕輪船身未出現破損，預計明派員上船繫纜，預計後天趁潮位、風浪許可展開拖帶工作。
信燕輪17日宣稱機械故障失去動力準備棄船，17日上午10時許國搜中心接獲通報後，出動黑鷹直升機，冒著10級強風分兩批次將14名船員吊掛救起；由於全船人員形同「棄船」，無人操控的信燕輪往吉貝外海漂去，最後擱淺在北方大坪海域的一處珊瑚礁淺灘。
由於船上還有百公噸燃油，加上澎湖正值東北季風季節，在地人憂心狂風、巨浪拉扯船體，恐釀燃油外洩；澎湖群島海洋保護志工團協會理事長陳盡川，從17日起關注信燕輪動態，今他呼籲航港局應加速善後工作，盡速完成抽油、拖帶，避免造成難以回復的危機。
陳盡川說，雖然信燕輪擱淺的淺灘多由軟質珊瑚礁組成，但擱淺位置人、船難以靠近，只能憑地形、現況照片判斷船隻安全狀況，根據氣象資料，後天還有鋒面南下，若這兩天未加速處理，難保貨輪不會因風浪受損；若船身不慎破損，不僅吉貝，澎湖其他海域也會受影響。
針對信燕輪狀況，今航港局召開緊急應變會議討論，原本預計今天趁風浪較小時，派員上船繫纜展開拖帶工作，但受到附近海域風浪阻攔，預計等明天浪況較小時，在派員登船。
航港局說，信燕輪船身為受損，沒有出現破洞、漏油等情況，合作的拖救業者已經趕到附近海域，等明天派員上船繫纜後，等候潮位上漲，加上風浪狀況允許，順利的話後天就能將船隻拖離擱淺海域。
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