「擔心自己忘了弟弟的模樣」 九旬失智阿嬤北海岸尋親迷路

新北市有1名高齡90歲的高姓阿嬤自覺逐漸失智，很擔心記憶被時間抹去，因而特別思念30年未曾謀面的弟弟。日前她獨自搭公車到北海岸，但是已經不太認得故鄉景物。幸好阿嬤懂得找警察幫忙，可惜那天弟弟不在家。

淡水警分局三芝分駐所警員楊宇盛15日值班，上午9時許有1個老阿嬤步履蹣跚走進門，喃喃自語說她想要找弟弟，但是無法清楚表達完整地址。楊宇盛請阿嬤坐下來聊聊，發現她常答非所問，疑似患有失智症。

於是先閒話家常，再嘗試引導、問她是怎麼來到三芝？阿嬤於是掏出悠遊卡，卡片背面就有她兒子的聯絡方式。兒子接到電話通知連忙趕來相會。

原來阿嬤已經高齡90歲了，她原籍三芝，年幼時家貧，被過繼到淡水當童養媳，目前則獨居於淡水，兒子住在新莊。隨著年歲漸增，阿嬤近年逐漸失智，特別思念原生家庭親人，尤其是相差20歲的弟弟，已經將近30年沒見面，很怕有一天自己會忘了弟弟的模樣。

15日上午阿嬤獨自從淡水搭公車到三芝，但是她記不得弟弟的住址了，還好三芝分駐所雖然幾經改建仍在原址，幸好阿嬤懂得找警察幫忙。她的兒子說，最近幾次返家探望，媽媽曾多次表達想回老家找親人，沒想到她會獨自行動。