快訊

北市加開5地點在這！指揮中心：疫苗預約不到下階段也可約

搶不到疫苗？第12輪施打量能北市不到四成 各縣市數據曝

「擔心自己忘了弟弟的模樣」 九旬失智阿嬤北海岸尋親迷路

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名高齡90歲的高姓阿嬤自覺逐漸失智，很擔心記憶被時間抹去，因而特別思念30年未曾謀面的弟弟。日前她獨自搭公車到北海岸，但是已經不太認得故鄉景物。幸好阿嬤懂得找警察幫忙，可惜那天弟弟不在家。

淡水警分局三芝分駐所警員楊宇盛15日值班，上午9時許有1個老阿嬤步履蹣跚走進門，喃喃自語說她想要找弟弟，但是無法清楚表達完整地址。楊宇盛請阿嬤坐下來聊聊，發現她常答非所問，疑似患有失智症

於是先閒話家常，再嘗試引導、問她是怎麼來到三芝？阿嬤於是掏出悠遊卡，卡片背面就有她兒子的聯絡方式。兒子接到電話通知連忙趕來相會。

原來阿嬤已經高齡90歲了，她原籍三芝，年幼時家貧，被過繼到淡水當童養媳，目前則獨居於淡水，兒子住在新莊。隨著年歲漸增，阿嬤近年逐漸失智，特別思念原生家庭親人，尤其是相差20歲的弟弟，已經將近30年沒見面，很怕有一天自己會忘了弟弟的模樣。

15日上午阿嬤獨自從淡水搭公車到三芝，但是她記不得弟弟的住址了，還好三芝分駐所雖然幾經改建仍在原址，幸好阿嬤懂得找警察幫忙。她的兒子說，最近幾次返家探望，媽媽曾多次表達想回老家找親人，沒想到她會獨自行動。

幸好阿嬤對弟弟的住所還有片段記憶、還好她的兒子仍記得舅舅的名字，警員楊宇盛協助用警政資訊系統查詢，終於查到70歲江姓老翁的相關資料。原本她兒子連忙要開車帶阿嬤過去，可惜當天阿嬤的弟弟不在家，只好改天再約。兒子連忙交代：「媽！下次你要來找舅舅，我陪你一起來。」

90歲高姓阿嬤（右）自覺逐漸失智，特別思念30年未曾謀面的弟弟。三芝分駐所警員楊宇盛協助查到她弟弟的住所。圖／警方提供
90歲高姓阿嬤（右）自覺逐漸失智，特別思念30年未曾謀面的弟弟。三芝分駐所警員楊宇盛協助查到她弟弟的住所。圖／警方提供
90歲高姓阿嬤因為思念弟弟，獨自前往北海岸尋親卻迷路。幸好有警方協助，她的兒子趕來相會。圖／警方提供
90歲高姓阿嬤因為思念弟弟，獨自前往北海岸尋親卻迷路。幸好有警方協助，她的兒子趕來相會。圖／警方提供

阿嬤 淡水 失智症 警察

延伸閱讀

疑似失智忘兒女已畢業！台中婦想匯錢給旅外兒女當學費

【活動訊息】失智月主題展 從心感受失智症者日常

影／失智老報務員重拍婚紗哼英文歌 讓老伴心暖了

嘉縣失智友善社區啟動篩檢 逾2百長輩有20人疑記憶退化

相關新聞

擦撞閃路邊違停機車 外送員遭公車輾過傷重不治

新北市永和區中正、永利路口今上午9點發生車禍。一名Uber Eats張姓外送員（41歲）與一旁要閃避違停車輛的騎士擦撞，...

擱淺吉貝貨輪尚存百公噸燃油 明視風浪狀況拖離

巴拿馬籍貨輪「FORTUNE（信燕輪）」17日在澎湖吉貝北方5浬處失去動力，船上14名船員順利由黑鷹直升機吊掛獲救，「信...

「擔心自己忘了弟弟的模樣」 九旬失智阿嬤北海岸尋親迷路

新北市有1名高齡90歲的高姓阿嬤自覺逐漸失智，很擔心記憶被時間抹去，因而特別思念30年未曾謀面的弟弟。日前她獨自搭公車到...

影／停泊布袋港船艙突起火 千萬元遊艇恐付之一炬

嘉義縣消防局中午1點15分獲報，布袋遊艇港公主碼頭，有艘遊艇起火燃燒，火勢大，消防車及大批隊員到場搶救，無人員受困，濃煙...

基隆嶼釣客傳意外 搭船要登島礁時腳被夾傷骨折送醫

基隆嶼島礁今天上午時，一艘船上有一名釣客在船上準備登島礁時，不慎造成右腳骨折受傷送醫。

買完菜騎機車過馬路遭疾駛轎車撞飛 婦傷重不治

64歲的蔡姓婦人今天清晨到市場買菜，騎機車準備穿越馬路，疑闖紅燈，遭袁姓男子開車撞飛，送醫後搶救1小時仍告不治。袁沒酒駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。