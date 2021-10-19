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影／停泊布袋港船艙突起火 千萬元遊艇恐付之一炬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局中午1點15分獲報，布袋遊艇港公主碼頭，有艘遊艇起火燃燒，火勢大，消防車及大批隊員到場搶救，無人員受困，濃煙密布，遠處都可看到，下午1點40分撲滅，起火原因，警消調查中。

主管機關縣府文化觀光局，向公主遊艇公司曹姓副總經理了解，遊艇港內停泊遊艇，下午1點多時維修發電機發生船艙內部起火，經連繫消防局滅火，火勢已於1點40分左右撲滅。船主表示遊艇造價不方便透露。

但據了解，這艘遊艇造價千萬元，有向保險公司辦保險，船主是北部人，遊艇租用遊艇港停泊位，船主放假南下休閒開遊艇跳島遊玩，文化觀光局將調查有無管理疏失。

遊艇港營運提供遊艇泊位出租、遊艇代管及遊艇五金百貨販售等服務，俱樂部提供會員專屬服務，規畫露天咖啡座及簡餐區供遊客享用，可供宴會派對活動，也可與精品、超跑、星級飯店等異業合作，提升整體服務設施機能。

遊艇港設置有浮動碼頭，提供室內岸置停泊，起水平台服務，船吊臂服務，定期保養專業維修，航海教學，進階培訓及國際品牌遊艇漁艇銷售。

布袋遊艇港停泊遊艇火警燒毀，造價千萬元恐付之一炬。記者魯永明／翻攝
布袋遊艇港停泊遊艇火警燒毀，造價千萬元恐付之一炬。記者魯永明／翻攝
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布袋遊艇港停泊遊艇火警燒毀，造價千萬元恐付之一炬。記者魯永明／翻攝
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遊艇 碼頭 觀光局

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