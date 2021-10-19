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男深夜帶1歲女兒漁港海釣 救失足落水女兒游不回
張姓男子昨晚帶1歲女兒到高雄市梓官區蚵仔寮漁港海釣，晚間近10點女童疑失足落水，張男跳下去救人卻也體力不支，2人皆在海面上載浮載沉，海巡署蚵仔寮安檢所守望人員聽到呼救聲，立即前往救援，女童被救上岸時已失去意識，經CPR後甦醒，張男則僅輕微擦傷，2人皆送往醫院治療。
據了解，張姓男子（44歲）與女兒非高雄人，兩人昨天晚間到蚵仔寮港區海釣，沒想到張男女兒卻在一旁陪伴張男時不慎落水，張男見狀立即下水救人，卻在過程中體力不支，游不回岸邊。
海巡署南部分署第11岸巡隊蚵仔寮安檢所守望人員晚間9點40分聽到呼救聲，以望遠鏡查看發現有民眾落水，立即攜帶遙控式動力救生圈及駕駛90P充氣式橡皮艇前往港區救援，並通知岡山警分局員警及消防人員到場，海巡人員指出，當時正值退潮時段，張男2人迅速被衝到離岸邊很遠的地方，海巡人員共分成2組實施救援。
海巡人員將女童救上岸時已失去意識，實施CPR急救後恢復清醒，海巡人員也同時下水以遙控式動力救生圈推進至張男身邊，但張男已虛脫，由一名海巡人員下水支撐住張男，讓張男口鼻可以浮出水面，再由充氣橡皮艇帶回岸上，海巡人員初步判斷，張男意識清楚僅輕微擦傷，跟女童分成2輛救護車送醫院救治。
目前兩人皆已無大礙，但醫生希望張姓女童再住院觀察兩天。11岸巡隊提醒，蚵仔寮漁港為觀光勝地，晚間常有釣客來此釣魚，民眾務必注意自身安全，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助的事時，海巡署將立即派員救援，民眾可撥打海巡署「118」報案專線及廉政檢舉專線02-22399241檢舉。
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