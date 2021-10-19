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影／布袋遊艇港停泊遊艇火警 濃煙滾滾竄天際
嘉義縣消防局中午1點15分獲報，布袋遊艇港公主碼頭，有艘遊艇起火燃燒，火勢大，消防車及大批隊員到場搶救，無人員受困，濃煙密布，遠處都可看到，消起火原因，警消調查中。
縣政府斥資3.7億元打造的布袋遊艇港，12年前啟用因功能不彰淪為「蚊子港」，遭監察院糾正，文化觀光局活化遊艇港辦理BOT、ROT案，由台灣公主遊艇公司取得經營權，整建完成更名「公主布袋國際遊艇港」，2019年7月熱鬧開幕營業。
台灣公主布袋國際遊艇港總投資金額2.4億元，第一期斥資4000萬元整建完成啟用。中小型遊艇停泊基地，提供水上泊位近30席、岸置泊位近200席(船長10公尺內小型遊艇)。布袋擁有往返澎湖最短航程優勢，將發展為兩地遊艇生活圈及跳島旅遊重要據點。
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