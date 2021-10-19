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一中商圈父子打架破窗見紅 起因疑為水電費沒繳鬧家暴
台中市北區一中街的民宅在今天中午傳出打架糾紛，警、消獲報到場時，現場一對陳姓父子都有掛彩，屋內的落地窗玻璃碎裂，還噴濺到其他家人，據查，陳姓男子疑不滿父親詢問「水電費都繳了嗎」，而與六旬的父親口角爭執後肢體拉扯，過程中撞破窗戶玻璃，造成陳臉部有撕裂傷，陳父的手指也受傷，陳指控父親家暴，但卻提不出證明，警方將後續查明。
據查，陳姓男子（29歲）與父親（62歲）、母親、妹妹同住在北區一中街商圈的民宅內，今天中午12時許，陳父詢問陳，「水費、電費都去繳了嗎」、「還沒繳就快點去繳一繳」，沒想到卻引來陳的不滿，陳高分貝回嗆。
雙方先口頭互嗆後，陳就與父親在房屋內肢體拉扯，雙方肢體衝突時，陳母在旁勸架，沒想到過程中，意外撞破落地窗玻璃，玻璃噴濺到其他家人，陳臉部因此掛彩，造成撕裂傷、陳父的手也有受傷。
因現場玻璃碎裂，陳母擔心兒子、丈夫再打起來，趕緊通知警、消到場，救護車到場時，陳意識清楚，僅有臉部有玻璃割傷，但陳送醫前，不忘向現場警方控訴，「我有聲請家暴令」，指控父親涉及家暴，不過警方尚查無證明。
目前陳與陳父正在醫院治療，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，是否涉及家暴或其他民、刑事責任，都待二人出院後，警詢釐清。
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