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待轉格停紅燈遭左彎車撞倒 機車騎士手腳多處挫傷

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

騎車在路上會遇到什麼危機，真的很難預料，桃園有位34歲的劉姓機車騎士，在桃園中壢區龍昌路口的代轉格停等紅燈時，不慎被一左彎小客車撞倒在地，造成劉男手腳多處挫傷，經警方酒測雙方酒測值為0，目前正由調解委員會調解中。

近日有網友在Youtube平台上PO出一段影片，劉男在中壢區龍昌路上的代轉格停等紅燈時，遭1輛由龍東路內側車道欲左轉龍昌路往中山東路方向行駛的銀色自小客車撞倒，42歲姓駕駛立刻下車查看，並拿出手機報警，也有熱心民眾在旁協助。

中壢交通隊分隊長王國祥表示，經酒測雙方皆無飲酒，且當時路口號誌皆正常，只是造成劉男手、腳多處挫傷，雙方目前由調解委員會調解中。

劉男在桃園中壢區龍昌路口遭撞後倒地。記者翁唯真／翻攝
劉男在桃園中壢區龍昌路口遭撞後倒地。記者翁唯真／翻攝
桃園有位34歲的劉姓機車騎士，在桃園中壢區龍昌路口的代轉格停等紅燈時，不慎被一左彎小客車撞倒在地。記者翁唯真／翻攝
桃園有位34歲的劉姓機車騎士，在桃園中壢區龍昌路口的代轉格停等紅燈時，不慎被一左彎小客車撞倒在地。記者翁唯真／翻攝

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