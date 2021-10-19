小黑狗墜樓 救起發現兩條鐵鍊嵌進肉體

動保志工獲報趕抵，發現小黑狗的身上有兩條鐵鍊已嵌進肉體、相當痛苦，所幸經送醫救治已將鐵鍊取出，雖保住小黑狗一命。圖／新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會提供 新竹市一隻小黑狗上周六（16日）被民眾發現從自家4樓墜樓，動保志工獲報趕抵，發現小黑狗的身上有兩條鐵鍊已嵌進肉體、相當痛苦，所幸經送醫救治已將鐵鍊取出，雖保住小黑狗一命，但後腿卻癱瘓，未來只能爬行度過餘生。對此，新竹市動物防疫所訪談彭姓飼主，對方否認虐狗，但因照顧不當與為即時提供醫療事實明確，將依「動保法」開罰外，也會持續查明是否虐待動物。

新竹市動物防疫所長楊家民說，事發後有對飼主進行初步調查，飼主稱小黑狗小時候常跳上女兒牆上方走動，因擔心掉下受傷，才會繫上鐵鍊，卻因拉扯受傷，造成鐵鍊包覆在皮膚內，因黑狗個性兇悍而未能送醫，但否認有虐待情事，後續動保所將進行訪談筆錄，查明是否有故意虐待情事。

動保所呼籲，依《動保法》任何人不得傷害虐待動物，違者最高可處2年以下有期徒刑併科200萬元罰金，請民眾切勿以身試法。

《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》理事長邵柏虎說，他當天接獲通報，市區有一隻小黑狗從4樓墜樓重摔，趕緊到場救援，發現小黑狗已經失溫，身上還有兩條鐵鍊穿過身體，便與志工先將其抱上車送醫。