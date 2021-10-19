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傳有婦拿假五倍券消費、手握整疊三倍券 警方：未接獲報案

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

有店家在臉書表示遇到一名短髮婦人持假五倍券消費。 中央社
有店家在臉書表示遇到一名短髮婦人持假五倍券消費。 中央社
台中市大甲傳出有人拿假五倍券消費？有店家昨天在臉書po文說，遇到一名短髮婦人持假五倍券消費還找零，且手上還握有整疊「三倍券」，呼籲其他店家多多注意，避免損失，台中市大甲警分局表示，目前尚未接到報案，已主動調查了解。

一名網友昨晚在大甲在地社群po文說，假五倍券發生在他家，一名體型矮小、微胖50歲短髮女性，到店買商品時拿出假五倍券要消費，還問有沒有找零，店員方便讓她找零，結果她匆匆離開。

網友說，當時要叫回婦人時，看到婦人手上好像有一疊滿滿「三倍券」要去各店家騙取，因為對方跑很快已經追不到，網友提醒各店家收取五倍券時多注意，因為有可能是舊的三倍券，避免造成店家損失。

大甲警分局表示，尚未接獲民眾報案，已主動進行調查，若有不法將依法辦，也提醒店家收取五倍券時要多留意中間圖案，才不會造成損失。

一名婦人在臉書說，遇到拿假五倍券消費的人。圖／取自臉書
一名婦人在臉書說，遇到拿假五倍券消費的人。圖／取自臉書

五倍券 三倍券

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