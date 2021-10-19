傳有婦拿假五倍券消費、手握整疊三倍券 警方：未接獲報案

有店家在臉書表示遇到一名短髮婦人持假五倍券消費。 中央社 台中市大甲傳出有人拿假五倍券消費？有店家昨天在臉書po文說，遇到一名短髮婦人持假五倍券消費還找零，且手上還握有整疊「三倍券」，呼籲其他店家多多注意，避免損失，台中市大甲警分局表示，目前尚未接到報案，已主動調查了解。

一名網友昨晚在大甲在地社群po文說，假五倍券發生在他家，一名體型矮小、微胖50歲短髮女性，到店買商品時拿出假五倍券要消費，還問有沒有找零，店員方便讓她找零，結果她匆匆離開。

網友說，當時要叫回婦人時，看到婦人手上好像有一疊滿滿「三倍券」要去各店家騙取，因為對方跑很快已經追不到，網友提醒各店家收取五倍券時多注意，因為有可能是舊的三倍券，避免造成店家損失。