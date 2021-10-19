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擦撞閃路邊違停機車 外送員倒地遭輾捲入公車車底命危
新北市永和區中正、永利路口今上午9點發生車禍。一名Uber Eats張姓外送員（41歲）與一旁要閃避違停車輛的騎士擦撞，倒地後，遭後方公車撞上，張男卡在車底，動彈不得。警方獲報後，前往搶救，以千斤頂協助張男脫困，不過，當時他失去生命跡象，送醫搶救中。
據了解，28歲的黃姓女子騎著重型機車，行經永利路口時，要閃避路邊違停的灰色休旅車，卻與一旁騎著機車的張姓外送員發生擦撞，張男倒地，被後方的公車輾過。駕駛公車的陳姓司機（42歲）表示，他當時已將方向盤往左打，仍來不及撞上張男，導致人卡在車底。
警方到場後，以千斤頂協助張男脫困，不過，當時他失去生命跡象，送醫搶救中。陳女受到驚嚇，後續也送醫。警方將違停的灰色休旅車主列為關係人，通知他到案說明，也將持續釐清肇事原因。
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