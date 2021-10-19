快訊

看1圖決定買哪個？AirPods 3加量不加價多了這些功能

謝長廷參加救國團 徐國勇還找到另一半 今卻成清算者？

水陸空黃金72小時搜尋2女 侯友宜：虎豹潭搜救絕不放棄

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝

新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天搜救已超過60多小時，上午集結更多人力及擴大範圍在14處地點全面搜救。潛水人員在黑龍潭水下潛水找人，空勤總隊直升機也在上午10時45分自松山機場起飛，飛扺虎豹潭空中全面搜尋，搶在最後黃金72小時展開大搜索。侯友宜表示，會堅持搜救任務，絕不放棄。

10月16日「大方體驗自然」31人參加雙溪區虎豹潭活動，發生6人2大4小)不慎滑落溪水案，新北市持續搜救，迄今已經過60小時，有2名失蹤者尚未尋獲，侯友宜市長指示把握搶救黃金時間擴大動員搜救人力與範圍。

今天共計出動381人，各式車輛、船艇、空拍機及魚探機等共計137台具，並申請空中勤務總隊直升機協助搜尋。侯友宜於7時在泰平活動中心前進指揮所主持勤前教育，要求在於北勢溪中下游坪林虎寮潭成立第二前進指揮所，針對虎寮潭到上游遊客落水點梳子壩間，共設立14個搜索點，13個大分區擴大搜索範圍。

各搜索分區採地毯式搜索外，針對岸際雜草以岸巡方式及水流回流區加強搜索，對於重點搜索區域進行潛水搜救，配合空拍機提升搜救成效；同時聯繫國搜中心直升執行空搜任務，以水陸空跨域聯合搜救方式，全面提升搜索效能。

侯友宜在指示任務重點後，立即前往梳子壩與壽山宮搜索區間點，視察搜救情形及勉勵搜救人員；並由當地區發展協會方敏貞說明現地水文狀況。侯市長對於家屬與社會各界關心，表示新北市會堅持搜救任務，絕不放棄，提醒全體搜救人員務必在黃金72小時內，完成最後2名失蹤者的搜尋工作，同時也請所有搜救人員特別注意自身安全。

直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／攝影
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／攝影
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝
直升機虎豹潭搜失蹤2女，侯友宜：搜救任務絕不放棄。記者游明煌／翻攝

溺水 侯友宜

延伸閱讀

虎豹潭搶救最後黃金72小時 侯友宜：類似活動全面清查

梳子壩暫封閉！侯友宜：主管機關做不好 市府會幫助做好

「失去骨肉至親有多痛，我承受過」 侯友宜悲痛發文

影／虎豹潭體驗營釀4死2失蹤 侯友宜：4股東應該都找得到

相關新聞

水陸空黃金72小時搜尋2女 侯友宜：虎豹潭搜救絕不放棄

新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天搜救已超過60多小時，上午...

虎豹潭搶救最後黃金72小時 侯友宜：類似活動全面清查

新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，目前剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天上午集結更多人力及擴大...

他助別人上岸 卻見兒女沖走

新北市虎豹潭落水意外昨天第三天，消防局動員三百人搜救，仍未尋獲失蹤的十五歲陳姓少女和八歲劉姓女童，只找到女童粉紅色雨衣和...

梳子壩暫封閉！侯友宜：主管機關做不好 市府會幫助做好

新北市雙溪區虎豹潭發生6名遊客走梳子壩越過北勢溪，遭暴漲溪水沖走造成4死2失蹤，梳子壩安全管理受關注。新北市長侯友宜今天...

虎豹潭釀悲劇 北市議員爆辦學理念「風雨無阻」

新北市雙溪區虎豹潭發生4死2失蹤悲劇，台北市議會今下午進行教育部門質詢，北市議員鍾沛君指出，「天大地方自然文化有限公司」...

虎豹潭意外 黃珊珊：中央有規範但無細則恐成法律漏缺

虎豹潭意外已釀4死不幸事件，台北市長柯文哲連續2天前往現場關係，北市府也至主辦單位公司登記地址勘查，對於責任歸屬、違規事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。