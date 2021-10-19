水陸空黃金72小時搜尋2女 侯友宜：虎豹潭搜救絕不放棄
新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天搜救已超過60多小時，上午集結更多人力及擴大範圍在14處地點全面搜救。潛水人員在黑龍潭水下潛水找人，空勤總隊直升機也在上午10時45分自松山機場起飛，飛扺虎豹潭空中全面搜尋，搶在最後黃金72小時展開大搜索。侯友宜表示，會堅持搜救任務，絕不放棄。
10月16日「大方體驗自然」31人參加雙溪區虎豹潭活動，發生6人2大4小)不慎滑落溪水案，新北市持續搜救，迄今已經過60小時，有2名失蹤者尚未尋獲，侯友宜市長指示把握搶救黃金時間擴大動員搜救人力與範圍。
今天共計出動381人，各式車輛、船艇、空拍機及魚探機等共計137台具，並申請空中勤務總隊直升機協助搜尋。侯友宜於7時在泰平活動中心前進指揮所主持勤前教育，要求在於北勢溪中下游坪林虎寮潭成立第二前進指揮所，針對虎寮潭到上游遊客落水點梳子壩間，共設立14個搜索點，13個大分區擴大搜索範圍。
各搜索分區採地毯式搜索外，針對岸際雜草以岸巡方式及水流回流區加強搜索，對於重點搜索區域進行潛水搜救，配合空拍機提升搜救成效；同時聯繫國搜中心直升執行空搜任務，以水陸空跨域聯合搜救方式，全面提升搜索效能。
侯友宜在指示任務重點後，立即前往梳子壩與壽山宮搜索區間點，視察搜救情形及勉勵搜救人員；並由當地區發展協會方敏貞說明現地水文狀況。侯市長對於家屬與社會各界關心，表示新北市會堅持搜救任務，絕不放棄，提醒全體搜救人員務必在黃金72小時內，完成最後2名失蹤者的搜尋工作，同時也請所有搜救人員特別注意自身安全。
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