深夜視線差疏散不易 桃市消防演練高樓搶救

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
第一大隊出動50公尺雲梯車模擬高樓層救援及滅火。記者楊湛華／攝影
第一大隊出動50公尺雲梯車模擬高樓層救援及滅火。記者楊湛華／攝影

高雄城中城大樓惡火奪46命，桃園市消防局近日針對43處複合式大樓進行安檢及防火宣導，四個大隊也分別於轄內大樓舉辦搶救演練及安全檢查，其中第一大隊昨晚在桃園火車站旁酒店林立的三普寶麗金大樓舉行，大隊指出，夜間視線不佳，民眾飲酒後方向感也較差，盼透過演練、安檢確保大家安全享受夜生活。

第一大隊昨晚9時在桃園區復興路99號三普寶麗金大樓舉辦搶救演練，22樓高建物中前11層為酒店、撞球館等夜間娛樂場所，12樓以上則是小套房、2房式小住家。這次是模擬1樓商場發生火災並向上延燒，造成多位民眾受困陽台，大樓保全通報119後廣播疏散民眾，消防員到場立即以雲梯車救援高樓層受困者，灑水撲滅火災，並模擬大量傷者處置送醫。

副大隊長吳佰餘表示，「99號」是桃園夜生活集散地，但夜間往往視線不佳，酒後方向感也較差，本次演練盼能增加民眾、業者夜間疏散經驗，為增加夜間能見度，消防員除了配戴制式胸燈、頭燈，也出動搜索用繩索燈，增加疏散安全性。

大隊長賴志忠表示，老舊複合大樓具有場所種類眾多、人員出入複雜的特性，通常2至3年便更換租客，導致裝修頻繁，線路老舊但缺乏長期妥善保養，容易走火，且由於屋齡較高、設備老舊，避難設施及消防設備可能失效，這次也特別針對線路、警報系統、消防栓等設備進行安檢，確保民眾安全享受夜生活。

第三大隊今天上午10時也在蘆竹區南崁大樓舉辦演練，13層高大樓除住家外，還有健身房、KTV、辦公室、餐廳、補習班、托嬰中心等事業單位，由3個消防分隊實境操演，除高樓搶救、疏散外，更出動空拍機監控火場狀況，助現場指揮官精準決策。

消防員以熱顯像儀檢視電氣線路開關，查看是否出現異常高溫。記者楊湛華／攝影
消防員以熱顯像儀檢視電氣線路開關，查看是否出現異常高溫。記者楊湛華／攝影
消防員檢視火災警報器通報是否正常。記者楊湛華／攝影
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第三大隊出動空拍機監控火場狀況。記者楊湛華／攝影
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消防員檢查撞球館內火災警報器遇高溫能否反應。記者楊湛華／攝影
消防員檢查撞球館內火災警報器遇高溫能否反應。記者楊湛華／攝影
第三大隊出動雲梯車模擬火場救援。記者楊湛華／攝影
第三大隊出動雲梯車模擬火場救援。記者楊湛華／攝影
第一大隊於酒店大樓舉辦搶救演練，模擬大量傷患處置送醫。記者楊湛華／攝影
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桃園 安檢

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