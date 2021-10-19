停車問題引糾紛 三灣鄉代之子遭警壓制送辦

苗栗縣三灣鄉一名鄉民代表的兒子葉姓男子，疑因停車問題與鄰居發生糾紛，還大聲辱罵前往處理的員警，頭份警分局今天表示，葉男拒絕酒測除開罰外，也依妨害公務罪嫌送辦。

頭份分局副分局長吳國偉指出，17日深夜接民眾通報，三灣鄉文化街有車禍事件，轄區員警趕往查看，現場有一名溫姓男子向警方表示，葉姓男子涉嫌酒駕倒車後，徒手將其機車推倒在地。

吳國偉說，員警當時欲請葉男實施酒測，但葉男拒絕且多次對現場員警言語辱罵，經再三制止不聽，以妨害公務罪嫌逮捕帶回分駐所，經警詢後依妨害公務罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

溫男表示，他的機車停放在較靠近葉男家門口，當晚從監視器畫面發現對方返家停車後將機車推倒，隨即上前理論，並聞到對方渾身酒味，質疑對方酒駕，報警處理。

溫男指出，葉男反嗆「回到家我不能喝酒嗎？」葉男母親同時也是三灣鄉彭姓鄉民代表也出面維護兒子，拒絕員警施行酒測。

目擊民眾指出，葉男仗著酒意，大聲辱罵員警，遭制止後還變本加厲，當場被員警壓制在地，彭姓鄉民代表見狀心疼兒子，急得大哭大叫，最後員警將葉男壓制上銬帶回分駐所，才結束一場鬧劇。

溫男表示，葉男先是無故推到機車，又謾罵員警的行為實在「太誇張」；彭姓鄉民代表則低調不願受訪，僅稱將請律師出面協調。