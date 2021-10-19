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尷尬！衝派出所報機車失竊 小偷背影好熟悉…是妹妹騎走

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓女子16日中午與父母到第二警分局公園所報機車失竊，經巡佐陳伸興調閱監視器，發現騎走機車的是劉女的妹妹，並非遭竊。圖／第二警分局提供
台中市劉姓女子16日中午與父母到第二警分局公園所報機車失竊，經巡佐陳伸興調閱監視器，發現騎走機車的是劉女的妹妹，並非遭竊。圖／第二警分局提供
台中市妙齡的劉姓女子在16日中午，與父母衝進第二警分局公園所，氣急敗壞的向警方表明要報案，家中機車遭竊，警方趕緊協助調閱監視器，發現同日上午有一名年輕女子戴著安全帽被路口監視器拍到，警方詢問劉女一家，三人面面相覷，一臉尷尬的說「這不就是妹妹嗎」，劉女打給剛成年妹妹，才知妹妹已考到駕照，當天是騎機車到學校秀給同學看，也讓整起烏龍竊案宣告破案。

「警察先生，我們的機車失竊了，可以幫忙找嗎？」台中市東區、年約20歲的劉姓女子在16日中午，帶著爸媽跑進第二警分局公園所報案，希望警方幫忙尋找失竊車輛，當時值班的巡佐陳伸興安撫劉家一家三口，並同步調閱監視器，發現當天上午，有一名年輕女子，騎乘該輛機車，戴著安全帽被路口監視器拍到，巡佐馬上詢問三人，「認識這個人嗎？」

劉女母親起初看到監視器時，還氣呼呼的說「這是誰啊，還戴我們家的安全帽」，但三人後來仔細一看，發現騎車者的背影很熟悉，三人才異口同聲的說「這不就是妹妹嗎？她怎麼騎機車」。

劉姓女子趕緊打電話給妹妹，確認機車是被妹妹騎走，而不是被小偷偷走，這時劉女三人才尷尬向警方解釋，妹妹才剛成年，考到駕照，平常都是搭乘大眾運輸工具出門，但這次妹妹為了參加學校社團活動，也為了向同學秀一下，才把機車騎走，沒告知家人，搞了一場烏龍，也對警方致歉與致謝。

第二警分局長陳家銘說，在警察與協勤民力及市民大眾共同努力下，北區治安狀況大致平穩，但偶有民眾記錯停放位置或類似此案的烏龍報案，呼籲民眾在停車後拍下停車位置及周遭環境，即能幫助回想，也能提供警方相關資訊，即時協助民眾找到愛車。

台中市劉姓女子（左）16日中午與父母到第二警分局公園所報機車失竊，經巡佐陳伸興（右）調閱監視器，發現騎走機車的是劉女的妹妹，並非遭竊。圖／第二警分局提供
台中市劉姓女子（左）16日中午與父母到第二警分局公園所報機車失竊，經巡佐陳伸興（右）調閱監視器，發現騎走機車的是劉女的妹妹，並非遭竊。圖／第二警分局提供

駕照 竊盜

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