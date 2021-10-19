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影／為撿耳機 年輕男子受困大漢溪中
新北市樹林區柑園二橋附近上午發生1名21歲王姓男子受困在大漢溪中，消防隊出動28人前往救援，男子在脫困後表示，自己在散步時耳機掉到水裡，想去撿的時候就被困在溪中。
消防隊上午6時16分接獲民眾報案，在柑園二橋下方看到王男困在大漢溪中呼叫，出動柑園、頂埔、土城中隊、土城分隊等12車28人前往救援。
身穿白衣的王男受困在距離岸邊約30公尺處，消防隊員橡皮艇無法下船靠近，選擇用繩索接近王男，再把王男帶回左岸。
王男回到岸上後沒有受傷，但有感到冷意，聲稱自己是在疏洪步道散步時，耳機掉入水中，欲前去撿回結果受困，目前王男已送往樹林仁愛醫院觀察。
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