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不爽債主催3千元債務口氣差 男糾14人持刀棍痛毆

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名19歲黃姓男子欠錢3千元，不爽17歲黃姓少年催討孔急，且嫌他逼債口氣太差，昨天深夜將近11點竟糾集14人衝到少年工作地點，把人毒打一頓快閃。警方對這群屁孩目無法紀簡直氣炸，3小時全部逮回偵詢移送法辦。

警方昨晚10時42分接獲民眾報案，指稱三重區三民街與中正北路口有人打群架，這個地點距離三重警分局大有派出所僅僅不到300公尺距離，但員警趕抵時，現場只剩渾身是血的黃姓少年和4名同事在場，連忙先將傷者送醫，幸無生命危險。

原來黃姓少年被欠債3千元，欠錢的黃姓男子認為他催討債務的態度太不客氣，日前曾在社群軟體上吵架互嗆，昨晚糾眾分持刀、棍去教訓黃姓少年，當街把他毒打一頓，打到店門口馬路上都濺血，頭部、背部受傷送醫包紮。

警方隨後開始調閱監視器以車追人，只花3小時便將14人全數帶回，大部分都是不滿20歲的年輕人。其中19歲黃姓主嫌等8人，依刑法妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署。當中有6名17歲未成年人依少年事件處理法移送新北地院少年法庭審理。

警方獲報趕抵時，滋事的群眾已經逃離，只剩傷者在場。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵時，滋事的群眾已經逃離，只剩傷者在場。記者林昭彰／翻攝
警方迅速將14名聚眾滋事的年輕人帶回偵詢。記者林昭彰／翻攝
警方迅速將14名聚眾滋事的年輕人帶回偵詢。記者林昭彰／翻攝

未成年 快閃

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