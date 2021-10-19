不爽債主催3千元債務口氣差 男糾14人持刀棍痛毆

新北市三重區1名19歲黃姓男子欠錢3千元，不爽17歲黃姓少年催討孔急，且嫌他逼債口氣太差，昨天深夜將近11點竟糾集14人衝到少年工作地點，把人毒打一頓快閃。警方對這群屁孩目無法紀簡直氣炸，3小時全部逮回偵詢移送法辦。

警方昨晚10時42分接獲民眾報案，指稱三重區三民街與中正北路口有人打群架，這個地點距離三重警分局大有派出所僅僅不到300公尺距離，但員警趕抵時，現場只剩渾身是血的黃姓少年和4名同事在場，連忙先將傷者送醫，幸無生命危險。

原來黃姓少年被欠債3千元，欠錢的黃姓男子認為他催討債務的態度太不客氣，日前曾在社群軟體上吵架互嗆，昨晚糾眾分持刀、棍去教訓黃姓少年，當街把他毒打一頓，打到店門口馬路上都濺血，頭部、背部受傷送醫包紮。