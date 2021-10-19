「看到可愛幼兒就想抱」 彰化警方今函送長髮女

許姓台中市民在臉書社群分享，本（10）月17日帶家人到彰化縣溪湖糖廠遊玩，女兒差一點被1名陌生女子抱走。貼文內容引起彰化溪湖警分局重視，成立專案小組調查，女子的丈夫昨晚主動載她到案說明，警方訊後今天依妨害自由罪嫌函送偵辦。

許姓台中市民在臉書社群分享，他們家人17日到溪湖糖廠玩，兩個女兒的母親為孩子拍照，其他家人都看著孩子，忽有一名陌生女子上前，跟他們說「兩個都抱起來喔」，然後抱起其中1名孩子邊走邊逗弄，孩子的媽媽趕緊跑過去「把妹妹搶回來」。

溪湖警分局成立專案小組，調閱錄影監視畫面，1名年約40歲的長髮女子穿黑色連身衣，戴黑色口罩，先是好像要與小孩玩耍，接著蹲下抱起其中1名小孩，逕自從小孩母親面前離開，走3、4步被小孩的母親拉住並抱孩子。

昨天下午警方接獲電話，1名男子自稱是長髮女子的丈夫，說他們家住台中市，17日到一家三口溪湖糖廠玩，他的妻子看可愛小孩就會不自主抱起來，那天舉動「應該是一場誤會」。為了證明沒偷抱小孩的意圖，昨晚男子開車載妻子到案說明，而且聲稱把孩子還給對方之後，他和妻子、兒子還到糖廠內買冰淇淋。

警方調閱錄影監視畫面，長髮女子放下小孩後，和丈夫、兒子去買冰淇淋吃，吃完離開糖廠，這段時間約7分鐘，全家人態度從容，都沒驚慌想趕快逃跑的模樣。