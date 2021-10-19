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幫超商儲值月入3萬？她以為輕鬆工作 卻成詐騙人頭帳戶

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆黃姓女子要求職，她在臉書看到一則求職貼文，稱因為疫情關係可在家工作，對方自稱股市報盤手，要她只要幫超商儲值的工作，誘騙提供銀行帳戶，可月入3萬元。黃女帳戶那總共收到7筆金額共1萬2000元，沒想到帳戶遭銀行通報列為警示帳戶，才驚覺遭詐騙集團所利用成為詐騙人頭。

基隆市刑大指出，基隆市一名0黃姓女子欲求職，日前在臉書看到一則求職貼文，稱因為疫情關係可在家工作，內文中有留下Line ID，黃女加入對方ID後發現對方名「股市報盤手」，稱有一份到超商儲值的工作，需要黃女提供銀行帳戶。

警方表示，對方說以後只要有人要遊戲代儲，她就會跟黃女確認銀行帳戶有無入帳，再給黃女一組代碼，黃女就拿這組代碼到超商繳費。對方把黃女拉進名為「代客儲值班表群」Line群組，並承諾這份工作會給每月3萬元的薪資。

警方說，之後10天，黃女帳戶那總共收到7筆金額，累計1萬2000元，並接獲對方通知拿代碼到超商繳費。此時，黃女接獲銀行通知，戶頭已遭銀行通報列為警示帳戶，才驚覺自己已然遭詐騙集團所利用成為詐騙人頭。

市警察局刑事警察大隊副大隊長沈瑞坤提醒民眾，近期假求職詐騙案增加，歹徒上網或發送手機簡訊徵才，宣稱工作輕鬆、待遇高，誘使求職者交付存摺、身分證，並拿存摺當詐騙人頭帳戶，不久後音訊全無。

他建議，民眾切勿輕信網路及宣稱工作輕鬆、待遇高求職廣告，需留意徵才公司是否合法立案，勿輕易交付身分證、存摺正本，以免薪水沒賺到反而賠上自己的錢，嚴重一點自己帳戶被凍結，甚至被告官司纏身負擔刑責。

僅幫超商儲值入3萬？她以為工作輕鬆成詐騙人頭帳戶。記者游明煌／翻攝
僅幫超商儲值入3萬？她以為工作輕鬆成詐騙人頭帳戶。記者游明煌／翻攝

在家工作 詐騙集團 求職

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