影／台南市南區民宅火災 消防人員破門滅火

台南市南區永成路三段121巷內民宅，今天上午約9點45分發生火災，1樓竄出火舌並冒出大量白煙，消防人員接獲報案後，破門進入屋內拉水線滅火，火勢在約10分鐘後控制，沒有人受困。至於起火真正原因待火調科人員進一步鑑定查明。

「有透天厝民宅失火了，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心，今天上午9點45分接獲民眾報案，南區永成路三段121巷內民宅發生火災，中心出動德興、南門及中正和永華等消防分隊前往搶救。

消防人員到場時，失火的透天厝一樓有明火，還冒出大量白煙，消防人員馬上以破門器材破門後進入屋內，同時拉水線出水滅火，火勢約在10分鐘後控制，燃燒面積約20平方公尺。