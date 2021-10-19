影／台南市南區民宅火災 消防人員破門滅火
台南市南區永成路三段121巷內民宅，今天上午約9點45分發生火災，1樓竄出火舌並冒出大量白煙，消防人員接獲報案後，破門進入屋內拉水線滅火，火勢在約10分鐘後控制，沒有人受困。至於起火真正原因待火調科人員進一步鑑定查明。
「有透天厝民宅失火了，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心，今天上午9點45分接獲民眾報案，南區永成路三段121巷內民宅發生火災，中心出動德興、南門及中正和永華等消防分隊前往搶救。
消防人員到場時，失火的透天厝一樓有明火，還冒出大量白煙，消防人員馬上以破門器材破門後進入屋內，同時拉水線出水滅火，火勢約在10分鐘後控制，燃燒面積約20平方公尺。
台南市消防局說，當時屋內沒有人，沒有人受傷受困，至於起火真正原因，待火災調查科人員進一步鑑定查明。
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