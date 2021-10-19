找到了！花蓮高中生落海四天 卡消波塊不幸溺斃

花蓮17日一名陳姓高中生到北濱美崙溪出海口附近戲水，卻因當時風浪太大被海浪捲走，經過海巡、潛水教練約2天搜索，今天上午於消坡塊下方找到學生，卻明顯沒有生命跡象，海巡報請相驗，釐清死因。

海巡署八二岸巡中隊副中隊長陳建辰表示，今天風浪平穩，能見度也佳，早上海巡2名潛水人員、2名潛水教練，一起到消坡塊附近實施搜索。在上午9點06分，於溺水點前方15公尺處、消坡塊下面找到溺水者蹤跡，已將他抬上岸，由消防救護人員做評估，再交由警察單位做後續處理。

由於溺水學生遲未找到，家屬在岸邊呼喚學生姓名，希望他「不要再玩了」，趕快被搜救人員找到。而找到的潛水教練原本要離開尋獲點，突感覺到一股拉回的力量，才終於找到陳姓學生，不過也有可能是水流往消坡塊回流的現象。