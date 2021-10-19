快訊

陳柏惟只是箭靶 國民黨何時正視黨內困境

是你嗎？ 國旅券第二波60萬幸運兒 5組中籤號碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

季風增強苗栗沿海飛沙埋路 男騎車受困進退只好報警

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供
60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供
東北季風逐漸開始加強，苗栗縣部分沿海地區容易形成積沙，60多歲男子日前騎機車在後龍鎮海角新樂園附近小路，不料受困在沙堆中，花了半小時也無法脫困，只好向警方求助。

南勢派出所員警趕到後協助推車，費了九牛二虎之力終於助男子脫困，警方呼籲在沿海小路遇上積沙路段，請多觀察勿強行穿越，如天候或路況不佳，也切勿強行通過以免受困。

竹南警分局南勢派出所警員許庭榕14日上午10時多接獲民眾報案，表示自己騎的機車受困在後龍鎮海邊小路沙堆中，動彈不得。

員警隨即趕赴現場處理，員警到場後發現一輛機車困在前後都是沙堆的路段中，旁邊有名60多歲男子神情疲憊，身上襯衫也因流汗濕透，立即上前協助。

竹南警分局表示，原來這名男子退休後常騎乘機車到處逛，十分愜意，但當時騎機車前往後龍鎮海角新樂園方向，但疑似近期風大，路面布滿厚厚沙堆，他見狀奮力將機車往前推至前方無沙處想繼續前行，不料反而受困該處進退不得。

男子試圖自行將沙子移除，但沙堆實在太多，努力半小時精疲力竭又束手無策，只好報警。許庭榕到場後，也是費了九牛二虎之力，才將機車推回原本無沙處，脫困後，男子一再向警員道謝，順利騎機車離開。

60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供
60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供
60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供
60多歲男子日前騎機車到後龍鎮海角新樂園附近，不料受困在沿海小路的沙堆中，只好報警求助。圖／竹南警分局提供

苗栗縣

延伸閱讀

周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

高鐵集電弓異常 675車次在苗栗、新竹停擺約半個小時

季風低壓環流走了 吳德榮：明晚入秋 最明顯東北季風到

第11期疫苗明起施打 苗栗衛生局：12期將迎來最大預約施打潮

相關新聞

影／台南市南區民宅火災 消防人員破門滅火

台南市南區永成路三段121巷內民宅，今天上午約9點45分發生火災，1樓竄出火舌並冒出大量白煙，消防人員接獲報案後，破門進...

幫超商儲值月入3萬？她以為輕鬆工作 卻成詐騙人頭帳戶

基隆黃姓女子要求職，她在臉書看到一則求職貼文，稱因為疫情關係可在家工作，對方自稱股市報盤手，要她只要幫超商儲值的工作，誘...

找到了!花蓮高中生落海四天 卡消波塊不幸溺斃

花蓮17日一名陳姓高中生到北濱美崙溪出海口附近戲水，卻因當時風浪太大被海浪捲走，經過海巡、潛水教練約2天搜索，今天上午於...

季風增強苗栗沿海飛沙埋路 男騎車受困進退不得報警

東北季風逐漸開始加強，苗栗縣部分沿海地區容易形成積沙，60多歲男子日前騎機車在後龍鎮海角新樂園附近小路，不料受困在沙堆中...

男教師也搶救不治 東石漁人碼頭師生疑輕生案雙亡

嘉義縣東石漁人碼頭17日下午，發生嘉市某私立中學34歲未婚連姓兼任男老師，與16歲高二張姓女學生同在車上輕生事件，女學生...

台中烏日婦人墜橋 胸骨凹陷傷重不治

台中市一名婦人今晨被發現墜落在烏日區溪尾橋下，消防局溪湳分隊據報趕往，以吊掛方式將婦人救起後送醫，但因傷重，送醫急救後不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。