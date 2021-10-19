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季風增強苗栗沿海飛沙埋路 男騎車受困進退只好報警
東北季風逐漸開始加強，苗栗縣部分沿海地區容易形成積沙，60多歲男子日前騎機車在後龍鎮海角新樂園附近小路，不料受困在沙堆中，花了半小時也無法脫困，只好向警方求助。
南勢派出所員警趕到後協助推車，費了九牛二虎之力終於助男子脫困，警方呼籲在沿海小路遇上積沙路段，請多觀察勿強行穿越，如天候或路況不佳，也切勿強行通過以免受困。
竹南警分局南勢派出所警員許庭榕14日上午10時多接獲民眾報案，表示自己騎的機車受困在後龍鎮海邊小路沙堆中，動彈不得。
員警隨即趕赴現場處理，員警到場後發現一輛機車困在前後都是沙堆的路段中，旁邊有名60多歲男子神情疲憊，身上襯衫也因流汗濕透，立即上前協助。
竹南警分局表示，原來這名男子退休後常騎乘機車到處逛，十分愜意，但當時騎機車前往後龍鎮海角新樂園方向，但疑似近期風大，路面布滿厚厚沙堆，他見狀奮力將機車往前推至前方無沙處想繼續前行，不料反而受困該處進退不得。
男子試圖自行將沙子移除，但沙堆實在太多，努力半小時精疲力竭又束手無策，只好報警。許庭榕到場後，也是費了九牛二虎之力，才將機車推回原本無沙處，脫困後，男子一再向警員道謝，順利騎機車離開。
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