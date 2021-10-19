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男教師也搶救不治 東石漁人碼頭師生疑輕生案雙亡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

東石漁人碼頭師生疑輕生案，男教師今搶救 不治。記者魯永明／翻攝　
東石漁人碼頭師生疑輕生案，男教師今搶救 不治。記者魯永明／翻攝　

嘉義縣東石漁人碼頭17日下午，發生嘉市某私立中學34歲未婚連姓兼任男老師，與16歲高二張姓女學生同在車上輕生事件，女學生送醫不治，男師命危，經嘉義長庚搶救2天多，家屬簽放棄急救同意書，上午9點50分宣告不治，師生雙亡。

昨天檢察官會同法醫在嘉市殯儀館相驗後，將擇日解剖釐清死因，檢方將主動調查偵辦男師是否涉及加工自殺刑責。

女學生叔叔說，姪女從車子被救出，右額頭有疑似撞擊印記，送醫急救被驗出疑服用多種藥物，從種種跡象研判，質疑侄女遭到加工自殺，希望檢方查明真相。

男師因一氧化碳命危，醫院用高壓氧急救，一氧化炭為無色、無味、無刺激性且不易被察覺的氣體，來自碳氫化合物不完全燃燒產生。在毒物中毒致死案例，一氧化碳中毒是是最常見的類型，會造成心臟、神經、肌肉、腎臟等器官組織的病變。

警方調查，少女16日上午跟家人表示要到嘉市中山路1間咖啡店做報告，家人載她前去後，不料晚間10點多不見人影，聯繫不上，家人向補習班求助，趕緊向嘉市長榮派出所報案失蹤，警方追蹤連男及少女手機軌跡，發現17日上午10點多，2人在一起到東石某超市購買物品，下午就被發現車停在漁人碼頭停車場，兩人都無生命跡象，女學生死亡、男師今不治。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

東石漁人碼頭師生疑輕生案，男教師今搶救 不治。記者魯永明／翻攝　
東石漁人碼頭師生疑輕生案，男教師今搶救 不治。記者魯永明／翻攝　

漁人碼頭 一氧化碳中毒

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