虎豹潭搶救最後黃金72小時 侯友宜：類似活動全面清查

新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，目前剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天上午集結更多人力及擴大範圍在14處地點全面搜救，市長侯友宜一早到現場，他說，要把握最後黃金72小時積極搶救；侯友宜並指出，市府全面清查還有多少業者從事類似活動，了解營運的狀況及帶隊的情形，跨局處大清查。

侯友宜今天上午7點多到指揮中心，他表示，到今天已連續搜救超過60小時，要把握最後黃金72小時積極搶修，今天特別增加搶救人力及擴大搜索範圍，沿著溪邊設了14個搜索點，並加設前進指揮所，出動所有空拍機、救生 艇，用毅力搶救到最後2人。今天天氣狀況還好，隨時申請空勤總隊直升機支援。

針對相關活動如何加強防範？侯友宜表示，在案發第一天就責成主管單位教育局，就新北市中小學及所有相關活動進行檢試及查核，督導還有哪些要注意的；至於民間體體業者的部分，已責成經發局等相關單位，農業休閒等，有多少業者從事類似的活動，了解營運的狀況，及帶隊的情形，要跨處來合作處理。

搜救人員昨天從梳子壩、壽山宮、保成坑、六和橋、北勢溪古道、畚箕湖、三水潭、黑龍潭及烏嘴長潭等9個區域同步進行搜索任務；另自平雙路3段往黑龍潭方向逆游向上，以涵蓋完整河域上下游範圍，僅尋獲劉姓女童雨衣及紅色鞋子，仍未尋獲失蹤者。