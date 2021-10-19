虎豹潭搶救最後黃金72小時 侯友宜：類似活動全面清查
新北市雙溪虎豹潭6人落水失蹤案目前已找到4名罹難者，目前剩15歲陳姓、8歲劉姓女學生尚未尋獲，今天上午集結更多人力及擴大範圍在14處地點全面搜救，市長侯友宜一早到現場，他說，要把握最後黃金72小時積極搶救；侯友宜並指出，市府全面清查還有多少業者從事類似活動，了解營運的狀況及帶隊的情形，跨局處大清查。
侯友宜今天上午7點多到指揮中心，他表示，到今天已連續搜救超過60小時，要把握最後黃金72小時積極搶修，今天特別增加搶救人力及擴大搜索範圍，沿著溪邊設了14個搜索點，並加設前進指揮所，出動所有空拍機、救生 艇，用毅力搶救到最後2人。今天天氣狀況還好，隨時申請空勤總隊直升機支援。
針對相關活動如何加強防範？侯友宜表示，在案發第一天就責成主管單位教育局，就新北市中小學及所有相關活動進行檢試及查核，督導還有哪些要注意的；至於民間體體業者的部分，已責成經發局等相關單位，農業休閒等，有多少業者從事類似的活動，了解營運的狀況，及帶隊的情形，要跨處來合作處理。
搜救人員昨天從梳子壩、壽山宮、保成坑、六和橋、北勢溪古道、畚箕湖、三水潭、黑龍潭及烏嘴長潭等9個區域同步進行搜索任務；另自平雙路3段往黑龍潭方向逆游向上，以涵蓋完整河域上下游範圍，僅尋獲劉姓女童雨衣及紅色鞋子，仍未尋獲失蹤者。
今天搜索的地點有梳子壩到壽山宮、壽山宮到保成坑、保成坑到六和橋上游、六合橋到北勢溪古道、北勢溪古道到畚箕湖、畚箕湖到三水潭、三水潭到黑龍潭、黑龍潭到烏嘴長潭、烏嘴長潭到坪雙路3段11號下方水域、坪雙路3段11號下方水域到茄苳潭、大舌湖營地到清泉水頭營地、清泉水頭營地到虎寮潭。目前加強沿線持續搜索，緩流區、渦流區、河旁樹枝縫及河中石縫等。
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