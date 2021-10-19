快訊

火山爆發下的「等死4狗」：西班牙無人機非法大搶救？

瀏海MacBook Pro告別Touch Bar、AirPods 3續航力更長

請行善團給帳號代付運費將捐200萬答謝 原來是他被騙了

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

凃姓老翁日前到嘉邑行善團表示要協辦救濟會，罹癌友人在英國要捐890萬元，需要捐款帳號並支付航運費9萬6000元，他沒錢付款，請行善團提供帳號代付運費，領到錢後將捐款200萬元給行善團，行善團直覺為詐騙、報警處理，警到場說明後凃才知被詐騙。

嘉邑行善團總幹事郭靜宜指出，當天老翁在行善團門口徘徊多時，隨即進入辦公室表示，希望行善團幫忙，他會捐200萬元給行善團，辦公室人員一看就認為是詐騙，向老翁說明，但老翁不相信，還遞出紙條強調真的要幫忙做善事。

凃姓老翁指出，2個多月前在LINE上認識一名女網友，2人相談甚歡，幾天前女網友自稱因喉癌，居住在英國癌症中心，有一筆錢新台幣890萬元想請老翁幫忙做善事，請他先提供帳號代支付航運費9萬6000元。

老翁向行善團表示，如果行善團無法支付運費的話，他會想辦法湊錢，行善團擔心老翁真的受騙，決定報警，警方到場好言相勸、告知相關詐騙案例，老翁才了解遭遇詐騙、放棄湊錢，警方也協助將通訊軟體刪除，協助凃翁加入165防詐騙宣導，認識最新反詐騙訊息。

老翁不相信被詐騙，還遞出紙條給價行善團，強調真的要幫忙做善事。記者卜敏正／翻攝
老翁不相信被詐騙，還遞出紙條給價行善團，強調真的要幫忙做善事。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警方到場向凃男說明詐騙案例。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警方到場向凃男說明詐騙案例。記者卜敏正／翻攝

詐騙

延伸閱讀

台積、航運走跌 大盤翻黑

你累了嗎？72歲老翁找2嫩妹「親密連結」 竟被發現暴斃門外

台中老翁患高血壓連摔撞地！警見他頭上一大包急送醫

「這裡服務好！」 男子竟帶迷路老翁到5公里外警局報案

相關新聞

請行善團給帳號代付運費將捐200萬答謝 原來是他被騙了

凃姓老翁日前到嘉邑行善團表示要協辦救濟會，罹癌友人在英國要捐890萬元，需要捐款帳號並支付航運費9萬6000元，他沒錢付...

中央大學化學系實驗室今晚傳火警 幸無人傷亡

桃園中壢區中央大學實驗室驚傳火警，三館化學系實驗室晚間6時許突然傳出爆炸聲，學生查看發現竟然起火，趕緊報案並嘗試滅火，消...

基隆男子疑從6樓住處墜地身亡 警封鎖現場採證調查

基隆市年近50歲葉姓男子，今晚疑忘了帶6樓住家鑰匙，打算攀牆進屋時墜落地面，頭部受到重創，送醫不治。警方獲報封鎖現場採證...

影／女童險被抱走嚇壞家長 女子到案說明：只是想抱起拍照

台中市許姓民眾昨天與家人帶一歲雙胞胎女兒到彰化溪湖糖廠玩，突一名陌生女子就將她女兒抱走，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，事...

摸黑測速遭質疑「偷拍搶錢」 國道警不怕還大方公布取締成果

國道6號入夜仍有流動測速照相拍超速引發熱議，並質疑「偷拍搶錢」，國道警除說明屬編排勤務且合乎規定，今更大方公布本月至今已...

害死三峽福德坑溪魚群 亂排廢水業者落網還不認帳

新北市三峽福德坑溪在國慶假期間被乳白色不明液體染白河面，造成大量魚、鳥死亡，環保局循線找到新莊1家違反經營廢棄物清運的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。