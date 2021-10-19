請行善團給帳號代付運費將捐200萬答謝 原來是他被騙了

凃姓老翁日前到嘉邑行善團表示要協辦救濟會，罹癌友人在英國要捐890萬元，需要捐款帳號並支付航運費9萬6000元，他沒錢付款，請行善團提供帳號代付運費，領到錢後將捐款200萬元給行善團，行善團直覺為詐騙、報警處理，警到場說明後凃才知被詐騙。

嘉邑行善團總幹事郭靜宜指出，當天老翁在行善團門口徘徊多時，隨即進入辦公室表示，希望行善團幫忙，他會捐200萬元給行善團，辦公室人員一看就認為是詐騙，向老翁說明，但老翁不相信，還遞出紙條強調真的要幫忙做善事。

凃姓老翁指出，2個多月前在LINE上認識一名女網友，2人相談甚歡，幾天前女網友自稱因喉癌，居住在英國癌症中心，有一筆錢新台幣890萬元想請老翁幫忙做善事，請他先提供帳號代支付航運費9萬6000元。