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中央大學化學系實驗室今晚傳火警 幸無人傷亡

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區中央大學實驗室驚傳火警，三館化學系實驗室晚間6時許突然傳出爆炸聲，學生查看發現竟然起火，趕緊報案並嘗試滅火，消防隊到場後1小時便將火勢撲滅，起火原因初步研判為化學藥劑因不明原因產生反應，所幸事發時實驗室無人，並無傷亡。

桃園市消防局中壢分隊今晚6時40分接獲報案，稱中央大學三館化學系實驗室起火，附近學生聽到「碰」一聲巨響發現火警後正以滅火器滅火中，消防隊立即派出消防車10輛及26名消防人員前往灌救，並緊急疏散三館教學大樓的學生。

消防第二大隊中壢分隊長陳威嘉表示，事發時實驗室內無人，但存放許多化學藥劑，如鈉等易燃金屬，存放量雖不多，經評估後仍以佈水線方式灌救，火勢於晚間7時38分撲滅，持續灑水降溫中，初判起火原因為化學藥劑引起，詳細原因有待進一步調查釐清。

桃園中壢區中央大學實驗室驚傳火警，所幸無人傷亡。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區中央大學實驗室驚傳火警，所幸無人傷亡。記者翁唯真／翻攝

桃園 中央大學

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