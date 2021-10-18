中央大學化學系實驗室今晚傳火警 幸無人傷亡

桃園中壢區中央大學實驗室驚傳火警，三館化學系實驗室晚間6時許突然傳出爆炸聲，學生查看發現竟然起火，趕緊報案並嘗試滅火，消防隊到場後1小時便將火勢撲滅，起火原因初步研判為化學藥劑因不明原因產生反應，所幸事發時實驗室無人，並無傷亡。

桃園市消防局中壢分隊今晚6時40分接獲報案，稱中央大學三館化學系實驗室起火，附近學生聽到「碰」一聲巨響發現火警後正以滅火器滅火中，消防隊立即派出消防車10輛及26名消防人員前往灌救，並緊急疏散三館教學大樓的學生。