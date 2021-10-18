影／女童險被抱走嚇壞家長 女子到案說明：只是想抱起拍照

台中市許姓民眾昨天與家人帶一歲雙胞胎女兒到彰化溪湖糖廠玩，突一名陌生女子就將她女兒抱走，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，事後還po網提醒其他家長要注意，溪湖警方也接獲通報，抱小孩的巫姓女子晚間到案說明，表示她只是覺得小孩可愛才抱起，沒有不良意圖，不過警方仍將依妨害自由強制罪將她函送法辦。

許姓民眾昨天一家人帶著雙胞胎女兒到溪湖糖廠玩，一家人正坐在溪湖糖廠全家便利商店旁的木棧板廣場前放風小孩，幫小朋友拍照時，突然一名年輕女子走過來莫名其妙說了句「兩個都抱起來喔?」，許女說，當下她還在思考她到底說什麼意思時，該女子就把女兒抱走，她嚇到趕快把手中的雙胞胎姐姐交給外婆，上前把女兒搶回來。

而陌生女子和二名同伴若無其事，什麼都沒說就轉頭離開，許女和家人事後想想都覺得非常恐怖、非常危險，小孩竟差點在他們面前被搶走，幸好在最快時間把女兒抱回來，否則真不知會發生什麼事。

許女也在臉書社群上提醒家長「奉勸各位爸爸媽媽在外真的不能只看著手機」，此次幸好當下大人們的目光都有盯著小孩才未發生憾事。

溪湖派出所所長陳煌明表示，警方今天調出路口監視器畫面，有看到女子抱起小孩的畫面，由於經媒體曝光後，一名男子下午也連絡警方，表示抱起小孩的是他妻子，晚間夫妻倆已到溪湖派出所說明，38歲巫姓女子說，她只是覺得小孩可愛就想說「抱起二個小孩拍照比較可愛」才會未經家長同意就抱走別人孩子。

巫女丈夫也告訴警方，妻子在路上若看到可愛的孩子常會去抱小孩玩，並無惡意，而當時在一起的還有他們已十幾歲的孩子，他們是從台中豐原到溪湖玩，沒想到妻子抱起孩子會被誤會。