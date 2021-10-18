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遊溪湖糖廠小孩突遭陌生女抱走 涉案人丈夫稱誤會

中央社 / 彰化縣18日電

來自台中的一家人昨天帶2名小孩到彰化縣溪湖糖廠玩，其中1名小孩突遭陌生女子抱起，小孩母親見狀趕緊追上抱回並在今天報案，涉案女子的丈夫今天聯繫警方稱是誤會，將到案說明。

彰化縣溪湖糖廠發生嬰孩遭抱事件！來自台中的一家人昨天帶雙胞胎女兒到溪湖糖廠遊玩，突然有年輕女子上前攀談，接著抱起其中1名小孩便要走離，孩童的母親見狀，趕緊追上拉住女子並要回小孩，事後透過親友將過程分享到網路社團，呼籲其他民眾當心。

親友在網路社團發文指出，一家人昨天到溪湖糖廠玩，小孩的母親在旁邊幫她們拍照，外婆也在一旁看著，一群大人看著2名小孩，突然來了一名陌生女子並說了一句「2個都抱起來喔」，接著這名女子竟然就抱走1名小孩，小孩的媽媽趕緊衝過去「把妹妹搶回來」。

根據現場監視器畫面，一名長髮女子身穿黑色連身衣，戴著黑色口罩，貌似要與小孩玩耍，接著就蹲下抱起其中1名小孩，直接從小孩母親面前走開，走沒幾步路就被小孩的母親拉住並抱回小孩。網友看完畫面認為，應該要報案找出女子，詢問「抱小孩」的原因。

彰化縣警察局溪湖分局溪湖派出所長陳煌明今天接受媒體聯訪表示，掌握情資後立即到溪湖糖廠查訪，並調閱監視器找尋可疑人士，鎖定特定對象後準備啟動偵查程序，下午突然有一名男子打電話到派出所說明這名女子是他的家人；而小孩遭抱的當事人也完成報案。

陳煌明轉述這名涉案女子丈夫的說法，女子丈夫表示，妻子看到可愛的小孩就會不自主抱起來，「這應該是一場誤會」。陳煌明指出，雖然女子的丈夫指是誤會，但警方仍會以涉嫌妨害自由或強制罪報請檢方偵辦，涉案女子晚間擬與丈夫到派出所接受詢問製作筆錄。

監視器 警察

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