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摸黑測速遭質疑「偷拍搶錢」 國道警不怕還大方公布取締成果
國道6號入夜仍有流動測速照相拍超速引發熱議，並質疑「偷拍搶錢」，國道警除說明屬編排勤務且合乎規定，今更大方公布本月至今已取締254件，其中竟有駕駛人飆速165公里，超速65公里，除了挨罰8000元，還需吊扣駕照6個月。
國道6號是南投縣仁愛、埔里、國姓3鄉鎮對外往返的常用道路，也是遊客到大埔里地區旅遊的主要道路，行車速限100公里，未料近期有民眾發現並PO文指出，警方疑因入夜車流少易超速，竟在暗處進行流動測速照相，因此被拍成苦主。
而其PO文一出引發熱議，有網友開玩笑稱「都晚上了，會不會太缺業績了」，並出現其他苦主分享罰單照片；但也有人認為，警方夜間取締卻未開啟閃燈，應該不符規定，質疑「根本偷拍搶錢」，建議苦主可以向相關單位申訴爭取銷單。
對此，國道公路警察局第七警察隊證實國6有夜間流動測速照相，並強調，取締超速勤務均依規辦理，提前設置告示牌，人員、車輛、設備也都停在公務停車彎內，並說明編排測照勤務是使用偵防車，非巡邏車無須閃燈，過程完全合乎規定。
警方今也大方公布，10月起至今已在國6東行線25.9K執行移動式測速照相取締違規超速已有254件，其中還有駕駛人飆到時速165公里，超速65公里，車速快得驚人，罰單金額也因此高達8000元，還得被吊扣汽車牌照6個月。
國道第七公路警察大隊表示，交通部將每年9月第3周定為「交通安全周」，今年更首度將10月的「國道交通安全月」，因此落實並強化國道交安宣導及執法，而取締超速罰款只是手段，主要是盼用路人保持安全車速與車距，降低事故發生。
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