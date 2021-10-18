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婦人搭電梯卡住 汐止警消緊急扳開電梯門救出

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導

汐止區黃姓婦人搭乘電梯卡在二樓與三樓間，汐止警分局員警會同消防人員以鐵鍬強行將電梯門扉扳開，順利將黃婦救出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區黃姓婦人搭乘電梯卡在二樓與三樓間，汐止警分局員警會同消防人員以鐵鍬強行將電梯門扉扳開，順利將黃婦救出。 圖／觀天下有線電視提供
住在汐止區宜興街59巷某處民宅黃姓婦人，日前搭乘電梯時，突然聽到異常聲響，隨即卡在二樓與三樓間，驚恐之餘按下緊急呼救鈴而獲住戶報警協助，汐止警分局巡邏員警鄭全廷趕緊會同消防人員到場救援，因通用鑰匙無法將電梯門打開，只好以鐵鍬強行將電梯門扉扳開，順利將黃婦救出，結束一場驚魂記。

經員警到場瞭解，為一名黃姓住戶(女、58年次)於搭乘時突然聽到異常聲響，電梯隨即卡在二樓與三樓間，驚恐之餘按下緊急呼救鈴，住戶聽到響鈴大作遂報警求救；警、消人員在確認受困者位置後，試圖以通用鑰匙將電梯門打開卻無法開啟，只好以鐵鍬強行將電梯門扉扳開，遭困之黃女眼見即將獲救則欲急忙爬出，由於電梯卡在二層樓中間，下方仍有約80公分的空隙，為避免黃女因急著跳離電梯重心不往後摔入梯道，救援人員即時提醒放慢腳步，緩緩離開，避免發生危險。

員警也接著上前確認婦人身分，一邊安撫其情緒一邊通知家屬到場，黃女表示發現自己受困電梯，心情逐漸從驚嚇轉變為心神空洞，30分鐘的受困彷彿發生沒有過幾分鐘，即便到現在已經脫困仍是驚魂未定。

汐止警分局呼籲，民眾如受困電梯或遭遇其他危險狀況，請保持冷靜切勿驚慌，如有接獲救援人員之通訊，應配合指示動作辦理，避免因心急造成其他之傷害，甚至引起更大之危害。

電梯 汐止

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