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遭網紅小玉「換臉」成謎片女主角 黃捷：走法律程序提告

11個月大女嬰疑遭虐死 家屬怒控保母裝病說詞反覆

聯合報 / 記者陳弘逸邱奕能／高雄即時報導

高雄仁武蔡姓家屬將 11個月大的女嬰托送給保母照顧，豈料，才送去2天就因頭部撞擊撞傷身亡，懷疑遭虐待。為了解確切死因，檢警今天會同女嬰家屬前往市立殯儀館複驗；對此，家屬向市府社會局提出多項質疑，哀痛表示保母前後說詞不一，應早日收押。

女嬰奶奶今天下午前往市立殯儀館受訪時表示，當初透過保母平台找到該名保母，因社會局說她很認真也有保母證照，代表是一個合格的保母，才會將小孩交給她。

女嬰奶奶說，當初有向保母說，若孫女很吵沒有辦法處理，可以馬上通知家屬也會馬上去帶她，結果女童昏迷時，竟打給家屬反問，該怎麼辦？另家屬相當傻眼，也質疑保母專業。

女嬰父親透露，當初第一次與保母見面時，講話臉部都很正常，事發之後，就開始裝病，還說臉部有病會抽蓄，到現在都在裝病。

他說，出事後保母不斷狡辯，先說小孩吃飯站起來跌倒，又說小孩抱起來，還說主動抱小孩時摔倒，前後說辭不一令家屬氣憤。

女嬰父親強調，若保母有問題，社會局為何能發出特優證照；且虐童案一再發生，為何不強制要求保母家中或孩童遊戲空間裝設攝影機。

盡管複驗結果尚未出爐，但家屬希望，能早日替女兒找回公道，且希望法院盡快收押該名保母。

女嬰家屬出示女兒生前照片，怒控保母說詞反覆。記者陳弘逸／攝影
女嬰家屬出示女兒生前照片，怒控保母說詞反覆。記者陳弘逸／攝影
女嬰家屬出示女兒生前照片，怒控保母說詞反覆。記者陳弘逸／攝影
女嬰家屬出示女兒生前照片，怒控保母說詞反覆。記者陳弘逸／攝影

保母 殯儀館

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