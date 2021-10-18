影／嚇！「玩命關頭」真實版 汽車撞倒機車又飛車

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段行車記錄器影片，網友指出地點在新北大道、中環路新五路口。只聽見一陣長長煞車聲之後，一輛自小客車突然從影片左方衝出，撞上一輛疑似要左轉的機車；機車騎士被撞倒，還在地上翻滾好幾圈，自小客車又接連2次撞上橋墩護欄，車子還撞飛起來。

網友看完影片後，也紛紛對肇責熱烈討論：「玩命關頭？」、「可能想甩尾過彎，可惜現實不美麗」、「真衰遇到藤原填海......」、「這件是速度惹的禍，只要速度慢，根本撞不到」、「機車又不是突然左切，直接追撞也是天才」、「機車右側左轉，所以說強制兩段式還是比較好」、「那邊是不能直接左轉的，左轉往高速公路要提前一個路口走分隔島內側，不能在這裡直接轉」。 臉書社團PO出一段影片，網友指出地點在新北大道、中環路新五路口。影片中聽到一陣長長煞車聲之後，一輛自小客車突然從影片左方衝出，撞上一輛疑似要左轉的機車；機車騎士被撞倒，還在地上翻滾好幾圈，自小客車又接連2次撞上橋墩護欄，車子還撞飛起來。圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」