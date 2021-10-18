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守ATM外看女子領10萬上前搶劫 男秒被民眾圍捕

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

35歲的祁姓男子缺錢，17日中午守在新北市永和區中山路一段一ATM外，看到一名女子領了十萬元，馬上上前行搶，女子大聲高喊「搶劫」，引來五名壯丁圍捕祁男，與警方合力壓制，祁男訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，祁男因缺錢花用，萌生搶劫想法，且守在ATM外等待。17日中午，他看到一名女子入內領錢，並隨後跟進去，發現女子領了大量現金，見機不可失，搶走現金後倉皇逃跑。

遭搶女子馬上追出來大聲呼救「搶劫」，引來路人注意，五名壯漢馬上追上前，合力壓制祁男。員警馬上到場，查扣十萬元贓款，訊後依搶奪罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和警分局表示，熱心民眾見義勇為，協助追上壓制搶匪，值得讃許，永和警分局長陳保安將表揚英勇市民，並呼籲社會大眾於提款機提領時，最好到有店員的便利超商，或隨時注意周遭可疑人物，避免落單提領遭搶，如有發現請立即與警方聯繫或撥打110等方式請求警方協助。

遭搶女子馬上追出來大聲呼救「搶劫」。記者王怡蓁／翻攝
遭搶女子馬上追出來大聲呼救「搶劫」。記者王怡蓁／翻攝
祁男逃跑後，遭熱心民眾追上圍捕。記者王怡蓁／翻攝
祁男逃跑後，遭熱心民眾追上圍捕。記者王怡蓁／翻攝
祁男因缺錢花用，守在ATM外等待民眾提款，被他逮到機會，搶走一名女子提領的十萬元現金。記者王怡蓁／翻攝
祁男因缺錢花用，守在ATM外等待民眾提款，被他逮到機會，搶走一名女子提領的十萬元現金。記者王怡蓁／翻攝
遭搶女子馬上追出來大聲呼救「搶劫」。記者王怡蓁／翻攝
遭搶女子馬上追出來大聲呼救「搶劫」。記者王怡蓁／翻攝
扣得的贓款十萬元。記者王怡蓁／翻攝
扣得的贓款十萬元。記者王怡蓁／翻攝

搶劫 贓款

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