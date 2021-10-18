影／台中婦捐熱血逛街昏倒 警以過來人經驗傳招救援

台中市李姓婦人在前天與家人在一中商圈逛街時，突然昏倒，李女丈夫向派出所求援，警員戴國峯到場詢問，才知李婦在逛街前才捐血，戴以自己過去曾捐血昏倒的經驗，要李婦兒子到超商買糖，即可舒緩李婦的不適，李婦在食用糖果後，不適感稍退，接著就被救護車送醫，家人頻頻感謝警方協助。

台中市潭子區46歲李姓婦人，前天上午至北區一中商圈附近的捐血站捐完血後，就與丈夫、兒子騎乘機車要到一中商圈逛街，不料途經北區三民路時，李婦突然身體不適而暈倒，李婦丈夫、兒子一時間亂了手腳，情急下衝向附近台中市第二警育才派出所求救。

李婦丈夫向警員表示，妻子平時身體狀況不錯，從年輕時就有捐血習慣，經常挽袖響應「捐血一袋，救人一命」活動，第一次看到妻子在捐完血後產生身體不適，差點暈倒摔下行進中的機車，從未見過她臉色慘白，嘴唇毫無血色的樣子，

警員戴國峯除了趕緊通報119，也趕赴現場攙扶李婦到路邊休息，警員一看李婦面無血色，猜測李婦應該是因血糖過低導致，因為他自己也有遇過捐血後昏倒的經驗，因此委請李婦兒子到超商購買糖果，讓李婦低血糖的狀況，可以緩解，李婦在食用糖果後，被救護車送醫。