高二女生與男師同車昏迷不治今相驗 家屬質疑加工自殺

嘉義市某中學高二女學生昨被家屬發現與同校34歲男代課教師，在東石漁人碼頭停車場車內昏迷，送醫急救後女不治、男仍在加護病房觀察。檢察官會同法醫今上午對女學生相驗，家屬質疑男師涉加工自殺，希望檢察官查明真相。

嘉義地檢署表示，檢察官今會同法醫相驗後，將擇日解剖確認死因，檢察官將主動調查偵辦。

女學生叔叔表示，當天到場救出姪女時，發現姪女右額頭有疑似撞擊印記，送醫急救後還被驗出疑似服用多重藥物，他從沒看見姪女身旁有相關藥物、不相信她會吞藥，再加上現場種種跡象，他懷疑姪女是被加工自殺。

他說，這個月初幫姪女買了2本筆記本，筆記本裡面寫了許多文字， 但他比較後也懷疑，部分留言文字可能不是姪女寫的。

女學生就讀學校表示，該名男師在學校兼課多年，非正式聘任教師，也在另補習班任教，女學生高一時曾經上過男師的課，高二之後兩人就沒有上課接觸機會，男師在補習班也曾教女學生，校方不清楚2人關係。

校方表示，上月底接到檢舉，指女學生和男代課教師疑有師生戀，學校本月初立案調查，依規定這種性平案件，校方只有1名性平委員參與，另2名調查委員都是校外專家學者，本月15日才開第1次調查會議，相關調查報告都保密，要等調查到一段落後才看得到，因此校方對於2人是否真的有交往也不確定。

他說，發生這種事師生情緒都低落，校方除協助女學生家屬處理後事，也會對女學生班上同學心理輔導。

嘉義縣消防局昨下午獲報，東石漁人碼頭大巴士停車場附近有2人不明原因倒臥車內，救護車到場發現，34歲男子及16歲少女已被拖出車外，呈現心肺功能停止狀態，正由海巡人員CPR急救，2人送醫急救後，女子宣告不治、男恢復生命跡象，但狀況不穩仍在加護病房觀察。

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