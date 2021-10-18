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影／「兩個都抱起來喔？」女童險被抱走 家長驚嚇：放風小孩別顧看手機

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

許姓台中巿民昨天與家人帶一歲雙胞胎女兒到彰化溪湖糖廠玩，突一名陌生女子說了一句「兩個都抱起來喔？」就將她女兒抱走，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，事後想想還驚魂未定，溪湖警方接獲通報，已調閱附近路口監視器，追查這名想抱走女童的女子。

許姓一家人昨天到溪湖糖廠玩，一家人正坐在溪湖糖廠全家便利商店旁的木棧板廣場前放風小孩，幫雙胞胎女兒拍照時，突然一名年輕女子走過來莫名其妙說了句「兩個都抱起來喔?」許女說，當下她還在思考她到底說什麼意思時，該女子就把小女兒抱走，她嚇到趕快把手中的雙胞胎姐姐交給外婆，上前把女兒搶回來。

而陌生女子和二名同伴若無其事，什麼都沒說就轉頭離開，許女和家人事後想想都覺得非常恐怖、非常危險，小孩竟差點在他們面前被搶走，幸好在最快時間把女兒抱回來，否則真不知會發生什麼事。

許女也在臉書社群上提醒家長「奉勸各位爸爸媽媽在外真的不能只看著手機」，此次幸好當下大人們的目光都有盯著小孩才未發生憾事。

女童父親也說，事後想想該女子感覺是戴著耳麥跟某個監控中的人對話，真的很可怕，由於女子身旁有跟二名男生，當下又若無其事的樣子，他們才沒現場質問她為何要抱走小孩，但事後想想還是捏把冷汗，覺得應提醒其他家長注意。

溪湖派出所所長陳煌明表示，目前已調出路口監視器畫面，有看到女子抱起小孩的畫面，將查緝女子身分，再釐清女子抱起小孩的動機，並追查是否有不法犯罪集團。

一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，女子和二名同伴若無其事就轉頭離開。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，女子和二名同伴若無其事就轉頭離開。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供
一名女子昨天在彰化溪湖糖廠企圖抱走女童，幸好女童媽媽趕快把小孩搶回來，家長事後還驚魂未定，po文提醒大家要注意。圖／民眾提供

雙胞胎 監視器

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