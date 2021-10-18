台中洗腎嬤心情鬱卒訴苦不回家 里長無奈請警來幫勸

台中85歲王姓婦人日前騎著三輪車，跑到地方里長家訴苦，說自己因為洗腎很不舒服，鬧脾氣不想回家，里長無奈之下，請警方來一起勸勸婦人，婦人看到警方後忍不住情緒，還哽咽的向員警說：「幫我把這個(洗腎的)拿掉啦！」

台中市第三警分局於14日12時許接獲轄區內新庄里長洪宗毅報案，表示85歲的王姓婦人受不了長期洗腎所苦，上午8時許自己騎著三輪車跑到家中訴苦，可到中午用餐時刻，婦人都還是不肯回家，里長勸不動，但擔心婦人身體狀況長時間在外不好，才想請警方來一起幫忙勸婦人回家休息。

台中市第三警分局立德所員警吳育鑫到場後，王姓婦人向員警表示，自己長期受到洗腎的不舒服所苦，還擔心高額的醫療費用造成家中經濟負擔，心中壓力很大，才趁著早上兒子出門工作，騎著自己的三輪車跑來里長家訴苦；說到激動處，婦人甚至哽咽的向員警說「幫我把這個(洗腎的)拿掉啦！」

吳姓員警員發現，婦人身上掛著有兒子電話的紙條，便透過電話與其兒子連繫，王姓婦人兒子向警方表示，婦人已經洗腎好一段時間，近期又開始有疑似失智的傾向，常常鬧著不想洗腎了，擔心婦人會出狀況，所以就備著多張電話號碼的紙條在她身上帶著，自己目前還在上班無法立即趕回家，但一定會再與家人溝通處理。

在得知情況後，吳姓員警安撫王婦人的情緒，並向其保證一定會幫忙向兒子溝通洗腎一事，婦人才願意卸下心防，讓員警開車護送她回家，而里長也熱心的協助將婦人的三輪車騎回住處，才讓整起事件圓滿落幕。