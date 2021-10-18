台南市消防救災高亮度手電筒不足 市議員吳禹寰今捐贈

台南市議員吳禹寰得知消防局第五大隊救災現場照明裝備仍不足，表示要協助、立刻蒐購30支高亮度手電筒、今天捐贈五大隊；副大隊長李博閔代表接受、回贈感謝狀，感謝吳禹寰對消防人員的關心。

消防員說，救災現場尤其夜間充足照明是救災成功要件，感謝吳禹寰協助提升消防同仁在救災現場照明。

吳禹寰表示，消防員救災十分辛苦且充滿危險，尤其是伸手不見五指的建築物內及夜間救災環境，充足照明也是保障消防人員救災安全；疫情衝擊下，消防弟兄投入第一線防疫盡全力令人敬佩。個人裝備是消防弟兄重要防護，捐贈這些手電筒也是希望執行災害搶救能有更好防護。