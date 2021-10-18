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桃園慣竊破窗取財 冒用證件盜領振興五倍券遭逮

中央社 / 記者吳睿騏桃園18日電

桃園市警局龜山分局轄區近日發生多起砸破汽車車窗竊取財物案件，經調閱監視畫面發現是詹男所為，甚至冒用被害人健保卡至超商登記領取振興五倍券，遭警方逮捕送地檢署偵辦。

桃園市警局龜山分偵查隊隊長高英傑今天接受媒體訪問表示，身負4條通緝的37歲詹男是名慣竊，在龜山分局成立專案小組追緝後，逃亡期間仍在桃園市、新北市等地犯案數十起，甚至冒用被害人健保卡至超商登記「振興五倍券」，並供稱利用不知情的母親前往領取得逞。

高英傑指出，生性狡猾的詹男，不斷冒用被害人身分證件申辦電話門號、租屋，並使用共享汽車做案以規避警方查緝，導致被害人屢遭警方誤認為嫌犯傳喚到案說明，不堪其擾。經過專案人員多日埋伏，昨天上午在龜山區忠義路二段前緝獲詹男及30歲洪姓共犯。

高英傑說，警方起獲多名被害人的證件、筆電、振興五倍券等財物，全案依加重竊盜、詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並建請向法院聲請預防性羈押，避免再有民眾受害。至於詹男的母親也函送地檢署審理，以釐清是否涉案。

龜山分局也呼籲民眾，切勿將皮包、證件、錢財等物品放在車上，避免成為歹徒覬覦對象。

桃園 健保卡

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