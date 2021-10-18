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聯合稽查公安及消防設備 頭份市4家KTV符合規定

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定，但查獲消費者在包廂未戴口罩唱歌，私自帶酒入場，及店家提供菸灰缸，違反防疫及菸害防制法規定，縣府衛生局當場開罰。

縣府工商發展處會同警方、消防及衛生單位人員昨晚稽查頭市7家KTV，其中5家已取得復業核可5家，4家有營業者，另外2家未經核可營業者也沒有擅自營業，經核可復業且有營業4家業者，公安及消防檢查尚符合規定，惟有查獲消費者在包廂違規未戴口罩唱歌，私自帶酒入場，及店家提供煙灰缸，當場開罰。

工商發展處籲請業者及消費者務必遵守防疫及菸害防制規定，有鑑於生命安全之守護是沒有空窗期的，前天、昨天連續2晚在苗栗市、頭份市稽查8家，公安及消防都符合規定，縣府仍將持續稽查，且會擴及電子遊戲場業、資訊休閒業等行業，讓業者及消費者能多一分警戒，少一分災害發生的機會。

苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 公安 口罩

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