聯合稽查公安及消防設備 頭份市4家KTV符合規定

苗栗縣政府昨天晚上聯合稽查頭份市4家KTV，公共安全、消防設備尚符合規定，但查獲消費者在包廂未戴口罩唱歌，私自帶酒入場，及店家提供菸灰缸，違反防疫及菸害防制法規定，縣府衛生局當場開罰。

縣府工商發展處會同警方、消防及衛生單位人員昨晚稽查頭市7家KTV，其中5家已取得復業核可5家，4家有營業者，另外2家未經核可營業者也沒有擅自營業，經核可復業且有營業4家業者，公安及消防檢查尚符合規定，惟有查獲消費者在包廂違規未戴口罩唱歌，私自帶酒入場，及店家提供煙灰缸，當場開罰。