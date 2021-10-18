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吸睛！小孩騎重機 新港奉天宮前宣導交安、防詐騙
10月是交通安全月，為持續加強宣導路口安全新觀念「路口慢看停，行人停看聽」，嘉義縣民雄分局與轄區新港奉天宮合作，昨在新港奉天宮前廣場，舉辦強力交通安全及反詐騙宣導活動。
民雄分局長陳盈菖親自帶隊，結合義警、民防及巡守隊隊員等協勤民力，並以「警用大型重機車」及「小小哈雷重機」做本次活動最大亮點，向附近店家及進香遊客，逐一分發宣導單，呼籲車輛駕駛行經路口應「慢看停」，禮讓行人優先通行，同時提醒行人通過路口應「停看聽」。
當家長們看見幼童穿著警察制服、騎座小哈雷重機，體驗小小警察營，爭相拍照，讚嘆聲不絕於耳，也對民雄波麗士們的熱情宣導、寓教於樂，舉起大拇指直呼「讚」。
活動搭上振興劵熱潮，向民眾宣導若有以話術聲稱，「五倍劵綁定申請操作有誤」要求民眾操作ATM以解除五倍劵設定錯誤，「這就是詐騙！」可疑請撥打反詐騙165專線諮詢。
陳盈菖最後呼籲民眾，建立「路口停讓」正確觀念及「以人為本」的交通文化，民眾千萬別相信任何詐騙手法，如有疑問可撥打「反詐騙165」專線諮詢。
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