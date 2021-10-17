巴拿馬籍貨輪澎湖擱淺 黑鷹出動救起14人

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今上午10點28分，海巡署通報，巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪在澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨棄船，船上14人待援，不過海象不佳，直到16點16分，空勤總隊黑鷹直升機才分兩梯次成功將14人送到馬公機場

國搜中心指出，今天10點28分海巡署通報，1艘巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪於澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨漂流2日，船上14人（國籍不詳），現場海象不佳，浪高5米風速8級，10點49分船長表示棄船請求救援。

國搜中心下令海巡署、空勤總隊及國防部海空救援，海巡派遣澎湖艦、屏東艦、海巡PP-10066艇3艘艦艇救援。11點20分空勤總隊UH-60M（黑鷹）、編號NA-705臺中機場起飛，11點45抵達，但因海象不佳無法吊掛，空勤總隊及國防部搜救機視天候許可再前往救援。

直到下午2點15分，貨船在吉貝北方海域擱淺落底，空勤總隊再度派遣黑鷹直升機前往救援，15點34分成功吊掛7人，15點41分降落馬公機場，直升機再從馬公機場起飛，16點10分成功吊掛7人，16點16分降落馬公機場。疾管署及移民署人員也到達馬公機場協助入境檢疫。

巴拿馬籍貨輪今下午擱淺，黑鷹直升機出動，船上14人全數獲救。圖／取自國搜中心
巴拿馬籍貨輪今下午擱淺，黑鷹直升機出動，船上14人全數獲救。圖／取自國搜中心

海巡署 機場 空勤總隊

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