巴拿馬籍貨輪澎湖擱淺 黑鷹出動救起14人

今上午10點28分，海巡署通報，巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪在澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨棄船，船上14人待援，不過海象不佳，直到16點16分，空勤總隊黑鷹直升機才分兩梯次成功將14人送到馬公機場。

國搜中心指出，今天10點28分海巡署通報，1艘巴拿馬籍「FORTUNE」貨輪於澎湖吉貝北方5浬處失去動力流錨漂流2日，船上14人（國籍不詳），現場海象不佳，浪高5米風速8級，10點49分船長表示棄船請求救援。

國搜中心下令海巡署、空勤總隊及國防部海空救援，海巡派遣澎湖艦、屏東艦、海巡PP-10066艇3艘艦艇救援。11點20分空勤總隊UH-60M（黑鷹）、編號NA-705臺中機場起飛，11點45抵達，但因海象不佳無法吊掛，空勤總隊及國防部搜救機視天候許可再前往救援。