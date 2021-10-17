巴拿馬貨輪海難 14名船員棄船空勤直升機吊掛救人

澎湖吉貝嶼北方5浬今天有一艘巴拿馬貨輪失力動力，海象惡劣，船上14名船員待救，空勤總隊派黑鷹直升機救援，分二批次吊掛，順利救回14名船員。

空勤總隊今天派NA-705黑鷹直升機出動救援，飛行組員正駕駛陳坤煌、副駕駛周利銘、機工長王健雄、顧一中，海巡署偵防分署空勤吊掛分隊林聖倫、蒲俐錦加入救援任務。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天上午10點50分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一艘巴拿馬籍貨輪FORTUNE在澎湖海域吉貝北方海上失去動力，還遭遇7到9級惡劣海象，船長表示將棄船，14名船員需救援撤離至馬公機場。

第二大隊第三隊UH-60M黑鷹機組員立即召集組員完成分組任務提示並穿著防護衣，首架次出勤起飛，到達馬公機場北面12浬，發現目標船隻，經評估海象環境，風向北風不定，風速55KTS(海浬)，海象達8到10級強陣風，浪高約10公尺，船隻傾側與俯仰角度超過30度，經評估無法實施吊掛，回報總隊後近中午11點59時返回清泉崗機場待命。

中午2點30時接獲總隊電令，該船已飄流至吉貝嶼擱淺，船身受風浪影響稍緩，請求再次救援，員機組於完成準備程序後，起飛，定向目標，至馬公機場北面12浬往南搜尋，到達目標區，評估風速於臨界發45浬下，惟須克服50餘浬陣風，研判可行，開始實施吊掛，下午3點25分完成第一批次7員船員吊掛，轉降馬公機場卸載第一批次7員船員，澎湖馬公機場落地，人員船員交地面海巡人員安置。