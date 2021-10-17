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師生戀不被接受 醫師：若再涉兒少保護 男師也困住了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危；這起疑師生戀殉情問題，值得社會各界、教育界及政府關切。

擁有中正大學犯罪防治研究所碩士的嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀說，目前法規很強調師生感情界線及對兒少保護，朝夕相處單身年輕男老師一旦與愛慕女學生擦出火花，反而不敢對外求助，擔心被調查丟工作；女學生為保護男老師左右為難。

李連冀說，因為師生戀現在已經變成法律規範不被接受的行為，一旦遇上了，雙方會不知如何處理，接踵而來的各種議論及調查。目前國教署在處理不適任教師都有調查員跟輔導員，輔導員會去留意被調查對象的情緒狀態。

補習班教師或兼任老師的資源較有限，是容易被忽略及關照的族群，當事人的壓力不容小覷，社會對教師行為表現要求高，需要提供相對應的資源給他們求助，不然，即使受過專業訓練的教師，在面對個人生命重要議題時，依舊會走不出困境。

李連冀表示，診所很多教師來求診，同事相處、主管要求、婆媳親子婚姻感情問題都有，在教師的光環下，他們被要求成為社會的表率，很多自己無法處理及面對的生命困境，只能壓抑或逃避，長久下來對身心健康影響很大。

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嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝
嘉義市34歲連姓補習班老師，與16歲張姓高一女學生，下午被發現在東石漁人碼頭停車場轎車內，用酒精燒炭尋短，少女不治，男師救活命危。記者魯永明/翻攝

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