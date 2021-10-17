師生戀殉情東石漁人碼頭？ 消防海巡CPR遊客誤為命案

嘉義沿海旅遊景點東石漁人碼頭停車場轎車內，下午1點多被人發現34歲連姓補習班老師，與16歲張姓女高一學生，用酒精燒炭無生命跡象，送醫急救，少女不治，連姓老師暫時救回，生命徵象不穩定，仍在加護病房急救，警方調查研判疑師生戀殉情，報地檢署明天相驗查明死因，例假日遊客眾多，許多人目睹警消海巡官兵搶救，誤為命案。

目擊民眾說，當時一堆人在敲敲打打那輛轎車玻璃，以為在吵架，走過去看了，才發現車上有人昏迷， 知道是少女家屬找到現場，應該是失蹤，後來幫忙協助叫救護車，調頭回來之後，少女已經被拉出來在急救，沒人要理那個男的，是後來旁邊人說那個男的也要拖出來急救啊，旁人才幫忙拖了出來，當時男的口吐白沫。

漁人碼頭停滿車輛，消防局、海巡人員下午1點24分獲報，趕抵發現2人已從車內被拖出，沒有生命跡象，消防與海巡人員在停車場地上緊急做CPR，送嘉義長庚醫院搶救，但少女不治，連姓老師救回但生命徵象不穩定，插管轉送加護病房搶救治療中。

警方調查，少女昨天上午跟家人表示要去嘉市中山路1間咖啡店做報告，家人載她前去後，不料昨晚10點多不見人影，也聯繫不上，家人向補習班求助，趕緊向嘉市長榮派出所報案失蹤，警方追蹤連男及少女手機軌跡，上午10點多，2人在一起前往東石某超市，購買酒精跟木炭。