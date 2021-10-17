疑嫌樓上太吵引發口角 桃園男酒後持水果刀捅死女鄰居

桃園市驚傳鄰居捅死人命案，龜山區洪姓男子嫌鄰居太吵，今天下午與樓上陳姓女子起口角，兩人各自拿刀理論，結果洪男涉嫌一言不合就持水果刀刺入女子左胸，致她左肺撕裂、出血性休克而死，警方獲報以依殺人罪嫌逮捕洪男並移送法辦。

據了解，洪姓男子（48歲）與女友住在龜山區南上路一處社區大樓6樓，下午2時許疑似不滿7樓陳姓女子（60歲）的兒子製造噪音，兩人先是探出陽台叫囂，見陳女持菜刀下樓理論，洪也拿出水果刀，到自家門前與陳女爭吵。

洪男疑似因喝酒，情緒不穩，一言不合下竟一刀刺入陳女左身，造成她左側背部穿刺傷、左肺部撕裂傷，大量出血導致創傷性氣血胸，休克而死。洪見自己闖禍，竟未報案，而是將刀丟在原地，關上門躲回家中。

陳女隨後被同住的兒子發現倒在血泊中，馬上報案，救護人員雖然立即趕到，但陳女當下已無生命跡象，經送醫搶救仍於下午3時許宣告不治。