花蓮傳4高中生戲水1男生遭浪捲走 警消搜索中

花蓮今天驚傳高中生落海意外，下午近4點時，位於北濱靠近美崙溪出海口，1名男學生跟3個同學相約到海邊戲水，卻不慎遭海浪捲走，失去蹤影。花蓮消防局、海巡、港務消防隊等都派員搜索，希望盡快找到落海男學生。

東北季風今天南下，花蓮陣風達到8級，中央氣象局發布長浪即時訊息，指出東半部沿海易有長浪發生，沒想到有高中生到海邊玩，不慎落海。