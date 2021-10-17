聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮傳4高中生戲水1男生遭浪捲走 警消搜索中
花蓮今天驚傳高中生落海意外，下午近4點時，位於北濱靠近美崙溪出海口，1名男學生跟3個同學相約到海邊戲水，卻不慎遭海浪捲走，失去蹤影。花蓮消防局、海巡、港務消防隊等都派員搜索，希望盡快找到落海男學生。
東北季風今天南下，花蓮陣風達到8級，中央氣象局發布長浪即時訊息，指出東半部沿海易有長浪發生，沒想到有高中生到海邊玩，不慎落海。
海巡表示，今天下午快4點時，接獲消防局通報，在花蓮市北濱美崙溪出海口，疑1名高中男學生戲水不慎落海，立即到場救援，海巡出動6車20人、花蓮港務消防隊1車1艇9人、消防局1艇等，目前正在岸際及海上搜索。提醒民眾，近日適逢東北季風南下，海邊風浪大，切勿到海邊戲水，以免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言