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花蓮傳4高中生戲水1男生遭浪捲走 警消搜索中

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花蓮傳4高中生戲水1男生遭浪捲走 警消搜索中

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天驚傳高中生落海意外，下午近4點時，位於北濱靠近美崙溪出海口，1名男學生跟3個同學相約到海邊戲水，卻不慎遭海浪捲走，失去蹤影。花蓮消防局、海巡、港務消防隊等都派員搜索，希望盡快找到落海男學生。

東北季風今天南下，花蓮陣風達到8級，中央氣象局發布長浪即時訊息，指出東半部沿海易有長浪發生，沒想到有高中生到海邊玩，不慎落海。

海巡表示，今天下午快4點時，接獲消防局通報，在花蓮市北濱美崙溪出海口，疑1名高中男學生戲水不慎落海，立即到場救援，海巡出動6車20人、花蓮港務消防隊1車1艇9人、消防局1艇等，目前正在岸際及海上搜索。提醒民眾，近日適逢東北季風南下，海邊風浪大，切勿到海邊戲水，以免發生意外。

花蓮市北濱靠近美崙溪出海口，今天傳出高中生落海。圖／翻攝花蓮爆料王臉書
花蓮市北濱靠近美崙溪出海口，今天傳出高中生落海。圖／翻攝花蓮爆料王臉書
花蓮今天驚傳高中生落海意外，海巡在海上搜索。圖／翻攝花蓮爆料王臉書
花蓮今天驚傳高中生落海意外，海巡在海上搜索。圖／翻攝花蓮爆料王臉書
花蓮市北濱靠近美崙溪出海口，今天傳出高中生落海，警消搜索中。圖／翻攝花蓮爆料王臉書
花蓮市北濱靠近美崙溪出海口，今天傳出高中生落海，警消搜索中。圖／翻攝花蓮爆料王臉書

花蓮 海巡

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