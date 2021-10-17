男子開車自撞連兩次偷路邊車後逃逸 警方積極偵辦中

高雄市大樹區一名男子今天中午駕駛小貨車行經186線道中正一路與中興北路，自撞後竊走路邊未拔鑰匙的小貨車，逃逸過程中再擦撞一輛轎車後，再騎走路邊的機車後逃逸，目前警方正沿路調閱監視器加強查緝男子到案中。

警方根據監視器發現，一名男子今天中午12點47分，駕駛小貨車，行經186線道往右自撞並波及停在路邊的兩輛轎車後，見一旁有工地，偷開工地外插著鑰匙的小貨車往台29線，才往前走約1公里遠，又再擦撞一對夫妻駕駛的轎車後自撞分隔島側翻，轎車則往右停在邊坡。