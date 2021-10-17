男子開車自撞連兩次偷路邊車後逃逸 警方積極偵辦中
高雄市大樹區一名男子今天中午駕駛小貨車行經186線道中正一路與中興北路，自撞後竊走路邊未拔鑰匙的小貨車，逃逸過程中再擦撞一輛轎車後，再騎走路邊的機車後逃逸，目前警方正沿路調閱監視器加強查緝男子到案中。
警方根據監視器發現，一名男子今天中午12點47分，駕駛小貨車，行經186線道往右自撞並波及停在路邊的兩輛轎車後，見一旁有工地，偷開工地外插著鑰匙的小貨車往台29線，才往前走約1公里遠，又再擦撞一對夫妻駕駛的轎車後自撞分隔島側翻，轎車則往右停在邊坡。
53歲丈夫與44歲妻子皆肢體擦傷報警送醫，這名男子後來自小貨車中逃脫，又往大樹路內騎走一輛未拔鑰匙的機車後逃逸，據了解，該名男子不是大樹人，仁武警分局表示，目前持續派員追查，釐清案情中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言