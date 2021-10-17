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男子開車自撞連兩次偷路邊車後逃逸 警方積極偵辦中

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大樹區一名男子今天中午駕駛小貨車行經186線道中正一路與中興北路，自撞後竊走路邊未拔鑰匙的小貨車，逃逸過程中再擦撞一輛轎車後，再騎走路邊的機車後逃逸，目前警方正沿路調閱監視器加強查緝男子到案中。

警方根據監視器發現，一名男子今天中午12點47分，駕駛小貨車，行經186線道往右自撞並波及停在路邊的兩輛轎車後，見一旁有工地，偷開工地外插著鑰匙的小貨車往台29線，才往前走約1公里遠，又再擦撞一對夫妻駕駛的轎車後自撞分隔島側翻，轎車則往右停在邊坡。

53歲丈夫與44歲妻子皆肢體擦傷報警送醫，這名男子後來自小貨車中逃脫，又往大樹路內騎走一輛未拔鑰匙的機車後逃逸，據了解，該名男子不是大樹人，仁武警分局表示，目前持續派員追查，釐清案情中。

高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，又偷開路邊一輛小貨車與一對夫妻的轎車發生擦撞，再次偷機車逃跑中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，又偷開路邊一輛小貨車與一對夫妻的轎車發生擦撞，再次偷機車逃跑中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，又偷開路邊一輛小貨車與一對夫妻的轎車發生擦撞，再次偷機車逃跑中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，又偷開路邊一輛小貨車與一對夫妻的轎車發生擦撞，再次偷機車逃跑中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，自撞時波及2輛停在路邊的轎車，男子持續逃逸中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大樹區一名男子疑駕駛小貨車自撞後棄車逃逸，自撞時波及2輛停在路邊的轎車，男子持續逃逸中。記者陳玫伶／翻攝

監視器 高雄市

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